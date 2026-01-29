Tomb Raider: Lara Croft feiert 30 Jahre Abenteuer

Drei Jahrzehnte ist es her, dass Lara Croft erstmals über Klippen sprang, uralte Ruinen erkundete und die Gaming‑Welt im Sturm eroberte. Seit ihrem polygonalen Debüt 1996 hat sich die Abenteurerin zu einer der prägendsten Figuren der Branche entwickelt – und genau dieses Vermächtnis soll 2026 groß gefeiert werden.
Zum Start des Jubiläums kündigt das Franchise eine Reihe von Partner‑Aktionen und speziellen 30th Anniversary‑Produkten an, die im Laufe des Jahres erscheinen.
- 8BitDo
- Aspyr
- Blend Cota Studios
- Dark Horse
- FiGGYZ
- Fulllife
- Funko
- GUNNAR Optiks
- Iconiq Studios
- Loungefly
- Shark Robot
- Syntilay
- Tomb Raider Gear Store
- Tubbz
- Upper Deck
Parallel richtet sich der Blick nach vorn: Tomb Raider: Legacy of Atlantis steht in den Startlöchern. Die Neuinterpretation von Laras erstem Abenteuer entsteht in Zusammenarbeit mit Amazon Game Studios und Flying Wild Hog und soll noch dieses Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series XS erscheinen. Das Projekt verbindet nostalgische Wurzeln mit moderner Technik und markiert den Auftakt einer neuen Ära.
Das Jubiläum wird damit nicht nur zur Rückschau auf 30 Jahre Gaming‑Geschichte, sondern zum Sprungbrett für die Zukunft der Reihe.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Happy Anniversary Lara Croft. 🥳 Ich liebe die Tomb Raider Spiele seit ich Tomb Raider II zum ersten Mal gespielt habe. ♥️
Freue mich schon auf Tomb Raider Legacy of Atlantis & Catalyst. 🙂
Habe das neue Anniversary Wallpaper auf meinem Smartphone als Hintergrund. 🙂
30 Jahre! Wie die Zeit vergeht.
Herzlichen Glückwunsch Lara 👌🏼🍻🎈
Da fühlt man sich gleich wieder alt… 😬😁
Wieso fühlen? Wir sind es. 🙂
Haha, du hast recht, aber man will es nicht so richtig kapieren. 😂
Glückwunsch zum Jubiläum, bin schon gespannt auf Legacy of Atlantis.
Rückblickend sind 30 Jahre sehr schnell vergangen. Auf die nächsten 30 Jahre. Mögen meine Reflexe am Controller mithalten.
Bin ich der einzige, der bei dieser Auflistung in der Mitte der News unsicher war, ob es sich um Streamer, Firmennamen, Produkttypen oder Influencer-Namen handelte?
Ich habe noch ein zweites Mal drauf geschaut und verstehe jetzt noch weniger 😀
30 Jahre Lara Croft? Beachtlich!
40 Jahre Boulderdash? Erschreckend!
PS: Spiele gerade Boulderdash 40th Anniversary Edition auf der XBox, was auch gerade im Sale ist. Good old times!