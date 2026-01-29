Tomb Raider: Lara Croft feiert 30 Jahre Abenteuer

Anniversary‑Produkte und Tomb Raider: Legacy of Atlantis machen 2026 zum Highlight für Fans der ikonischen Lara Croft.

Drei Jahrzehnte ist es her, dass Lara Croft erstmals über Klippen sprang, uralte Ruinen erkundete und die Gaming‑Welt im Sturm eroberte. Seit ihrem polygonalen Debüt 1996 hat sich die Abenteurerin zu einer der prägendsten Figuren der Branche entwickelt – und genau dieses Vermächtnis soll 2026 groß gefeiert werden.

Zum Start des Jubiläums kündigt das Franchise eine Reihe von Partner‑Aktionen und speziellen 30th Anniversary‑Produkten an, die im Laufe des Jahres erscheinen.

Parallel richtet sich der Blick nach vorn: Tomb Raider: Legacy of Atlantis steht in den Startlöchern. Die Neuinterpretation von Laras erstem Abenteuer entsteht in Zusammenarbeit mit Amazon Game Studios und Flying Wild Hog und soll noch dieses Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series XS erscheinen. Das Projekt verbindet nostalgische Wurzeln mit moderner Technik und markiert den Auftakt einer neuen Ära.

Das Jubiläum wird damit nicht nur zur Rückschau auf 30 Jahre Gaming‑Geschichte, sondern zum Sprungbrett für die Zukunft der Reihe.