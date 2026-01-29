Tomb Raider: Lara Croft feiert 30 Jahre Abenteuer

Anniversary‑Produkte und Tomb Raider: Legacy of Atlantis machen 2026 zum Highlight für Fans der ikonischen Lara Croft.

Drei Jahrzehnte ist es her, dass Lara Croft erstmals über Klippen sprang, uralte Ruinen erkundete und die Gaming‑Welt im Sturm eroberte. Seit ihrem polygonalen Debüt 1996 hat sich die Abenteurerin zu einer der prägendsten Figuren der Branche entwickelt – und genau dieses Vermächtnis soll 2026 groß gefeiert werden.

Zum Start des Jubiläums kündigt das Franchise eine Reihe von Partner‑Aktionen und speziellen 30th Anniversary‑Produkten an, die im Laufe des Jahres erscheinen.

  • 8BitDo
  • Aspyr
  • Blend Cota Studios
  • Dark Horse
  • FiGGYZ
  • Fulllife
  • Funko
  • GUNNAR Optiks
  • Iconiq Studios
  • Loungefly
  • Shark Robot
  • Syntilay
  • Tomb Raider Gear Store
  • Tubbz
  • Upper Deck

Parallel richtet sich der Blick nach vorn: Tomb Raider: Legacy of Atlantis steht in den Startlöchern. Die Neuinterpretation von Laras erstem Abenteuer entsteht in Zusammenarbeit mit Amazon Game Studios und Flying Wild Hog und soll noch dieses Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series XS erscheinen. Das Projekt verbindet nostalgische Wurzeln mit moderner Technik und markiert den Auftakt einer neuen Ära.

Das Jubiläum wird damit nicht nur zur Rückschau auf 30 Jahre Gaming‑Geschichte, sondern zum Sprungbrett für die Zukunft der Reihe.

  1. Vayne1986 31495 XP Bobby Car Bewunderer | 29.01.2026 - 16:05 Uhr

    Happy Anniversary Lara Croft. 🥳 Ich liebe die Tomb Raider Spiele seit ich Tomb Raider II zum ersten Mal gespielt habe. ♥️
    Freue mich schon auf Tomb Raider Legacy of Atlantis & Catalyst. 🙂
    Habe das neue Anniversary Wallpaper auf meinem Smartphone als Hintergrund. 🙂

  6. FaMe 161625 XP First Star Bronze | 29.01.2026 - 16:18 Uhr

    Rückblickend sind 30 Jahre sehr schnell vergangen. Auf die nächsten 30 Jahre. Mögen meine Reflexe am Controller mithalten.

  7. I Legend l 6590 XP Beginner Level 3 | 29.01.2026 - 16:18 Uhr

    Bin ich der einzige, der bei dieser Auflistung in der Mitte der News unsicher war, ob es sich um Streamer, Firmennamen, Produkttypen oder Influencer-Namen handelte?
    Ich habe noch ein zweites Mal drauf geschaut und verstehe jetzt noch weniger 😀

  8. Kenty 242250 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 29.01.2026 - 16:18 Uhr

    30 Jahre Lara Croft? Beachtlich!
    40 Jahre Boulderdash? Erschreckend!

    PS: Spiele gerade Boulderdash 40th Anniversary Edition auf der XBox, was auch gerade im Sale ist. Good old times!

