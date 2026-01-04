Tomb Raider: Lara Crofts Origin‑Story erobert iOS und Android im Februar 2026

Tomb Raider erweitert sein Universum, indem die Origin‑Story von Lara Croft am 12. Februar 2026 erstmals auf iOS und Android erscheint.

Der Mobile‑Release von Tomb Raider bringt die ikonische Figur in ein neues Umfeld, das die Geschichte des Charakters auf modernen Geräten zugänglich macht. Mit einem Preis von 15,99 € wird Tomb Raider als vollwertiger Premium‑Titel veröffentlicht, der die narrative Grundlage der Reihe auf mobilen Plattformen etabliert.

Der Fokus liegt auf der Darstellung der frühen Jahre von Lara Croft, deren Ursprungsgeschichte im Zentrum dieses Releases steht. Die Veröffentlichung von Tomb Raider auf iOS und Android markiert einen Moment, in dem die bekannte Action‑Adventure‑Struktur der Reihe in ein Format übertragen wird, das auf Touch‑Steuerung und mobile Performance ausgelegt ist.

Die Entscheidung, die Origin‑Story auf diese Weise zugänglich zu machen, verankert Tomb Raider in einem Markt, der zunehmend von hochwertigen Mobile‑Games geprägt wird.