Tomb Raider: Lara stellt zwei Weltrekorde in Guinness World Records auf

Gleich zwei neue Weltrekorde hat Lara Croft aus den Tomb Raider-Spielen aufgestellt.

Lara Croft gehört seit fast drei Jahrzehnten zu den bekanntesten Figuren der Videospielwelt. Seit ihrem Debüt 1996 prägt sie mit ihrem markanten Look aus blauem Tanktop und Cargo-Shorts das Bild einer modernen Actionheldin.

Nun hat sie ihre beeindruckende Liste an Erfolgen um zwei neue Weltrekorde erweitert: Die Hauptfigur aus Tomb Raider ist offiziell die meistverkaufte Videospiel-Heldin und die Figur mit den meisten Magazin-Covern.

Laut Guinness World Records war Lara Croft bis zur letzten Zählung im April dieses Jahres 2.300-mal auf dem Titelblatt von Zeitschriften. Magazinen und Co. abgebildet.

Die Tomb-Raider-Reihe umfasst mittlerweile zwölf Haupttitel sowie zahlreiche Spin-offs und Mobile Games, die zusammen über 100 Millionen Mal verkauft wurden. Damit hat Lara Croft nicht nur die Gaming-Landschaft nachhaltig geprägt, sondern auch ihre Position als ikonische Heldin weit vor der Konkurrenz gefestigt.

Danke an Leser Ronny für den Newstipp.