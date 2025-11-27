Tomb Raider: Lara stellt zwei Weltrekorde in Guinness World Records auf

Lara Croft gehört seit fast drei Jahrzehnten zu den bekanntesten Figuren der Videospielwelt. Seit ihrem Debüt 1996 prägt sie mit ihrem markanten Look aus blauem Tanktop und Cargo-Shorts das Bild einer modernen Actionheldin.
Nun hat sie ihre beeindruckende Liste an Erfolgen um zwei neue Weltrekorde erweitert: Die Hauptfigur aus Tomb Raider ist offiziell die meistverkaufte Videospiel-Heldin und die Figur mit den meisten Magazin-Covern.
Laut Guinness World Records war Lara Croft bis zur letzten Zählung im April dieses Jahres 2.300-mal auf dem Titelblatt von Zeitschriften. Magazinen und Co. abgebildet.
Die Tomb-Raider-Reihe umfasst mittlerweile zwölf Haupttitel sowie zahlreiche Spin-offs und Mobile Games, die zusammen über 100 Millionen Mal verkauft wurden. Damit hat Lara Croft nicht nur die Gaming-Landschaft nachhaltig geprägt, sondern auch ihre Position als ikonische Heldin weit vor der Konkurrenz gefestigt.
Danke an Leser Ronny für den Newstipp.
Und ich war immer der Meinung, das Tanktop ist grün!
Herzlichen Glückwunsch Lara Croft zu 2 neuen Weltrekorde. 🥳
Bin mit der klassischen Lara Croft großgeworden. Mein erstes Tomb Raider war Teil 2. Dann habe ich die restlichen Teile gespielt. 1, 3, 4, 5, Legend & Anniversary.
Angel of Darkness hatte ich ausgelassen und aber dieses Jahr durch die Remastered Version nachgeholt. Underworld habe ich auf der Xbox Bibliothek. Und die Reboot Teile dieses Jahr alle 3 Teil beendet.
Jetzt bin ich sehr gespannt auf das neue Tomb Raider Spiel. Hoffe auch in Zukunft auf eine Remastered Version von Legend, Anniversary & Underworld. 💚
Ich liebe einfach die Tomb Raider Spiele, sowohl die alten Teile und die Neuen. ♥️
Ich mag die klassische sowie die aktuelle Lara Croft. ♥️
Du sprichst mir aus der Seele, Lara Croft (Serie) ist für mich ganz besonders ❤️
Die Begeisterung um Lara Croft scheint ungebrochen, toller Erfolg.
Ich liebe Lara Croft ❤️
Wirklich eines meiner lieblings Serien und Charaktere ☺️.
Deswegen hoffe ich sehr, das dass nächste Spiel gut wird.
Dachte schon mit den spitzesten Brüsten 😂
war auch mein Gedanke 😁
Zurecht ☝️👍👍👍
Hatte damals noch für den PC den ersten Teil gekauft, der in der deutschen Version irgendwie verbuggt war. Bin dann zurück in den Laden und konnte das Spiel gegen das englische Original austauschen. Die Packung davon war interessant, weil sie wie ein Trapez geformt war. Gute Alte Zeiten, wo es noch richtige Pappschachteln für die Spiele gab.
Glückwunsch!
Lara habe ich damals das erste mal auf dem PC meines Cousins gesehen und danach zog sie auch bei mir ein, auf die Playstation 1.
Seitdem alle Teile gespielt und bis auf Shadows auch alle beendet.
Die Reboot Lara ist leider so überhaupt nicht meins. Aus einer starken Frau wurde eine bipolare Göre, die ständig zwischen heulen und rumbrüllen wechselt.. Jonah tat mir immer am meisten leid.
Mal sehen was CD mit ihr im neuen Teil macht..
Ich glaube, ich hatte insgesamt vielleicht sieben Spiele aus dem Franchise und bis heute habe ich noch kein Level beendet.
Nur den Tomb Raider DLC in Powerwash Simulator xD