Tomb Raider: Launch-Trailer zur 20,- Euro Definitive Survivor Trilogy

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy ist die Komplettausgabe der preisgekrönten Tomb Raider-Originalspiele. Diese Sammlung enthält den gesamten Inhalt der Definitive Edition von jedem der von der Kritik gefeierten Vorgängertitel – Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, und Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.

Das alles gibt es aktuell für nur rund 20,- Euro im Microsoft Store:

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy – 49,99 € – 19,99 € – 51,1 GB – Rabatt mit Xbox LIVE Gold

Hier noch der offizielle Launch-Trailer zur Definitive Survivor Trilogy: