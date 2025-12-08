Tomb Raider: Neues Remake steht vor Ankündigung – Gerücht

Das Gerücht über ein neues Remake des ersten Lara Croft Abenteuers Tomb Raider macht die Runde.

Das allererste Abenteuer von Lara Croft könnte bald in neuem Glanz erscheinen. Laut aktuellen Gerüchten arbeitet man an einem Remake des 1996 von Core Design entwickelten Tomb Raider. Bereits 2007 erhielt der Klassiker mit Tomb Raider: Anniversary eine Neuauflage, die sich eng am Original orientierte.

Eine mögliche Ankündigung des neuen Remakes soll – so die Spekulation – bei den Game Awards erfolgen, die noch in dieser Woche ausgestrahlt werden.

Die Informationen stammen von dem X-Account RaidersSociety, der regelmäßig Neuigkeiten zur Reihe veröffentlicht. Demnach beruft sich die Quelle auf einen anonymen Hinweisgeber.

Da die Herkunft des Gerüchts nicht verifiziert ist, sollte die Meldung jedoch mit großer Vorsicht betrachtet werden.