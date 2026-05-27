Tomo: Endless Blue: Kickstarter-Kampagne mit erstem Gameplay-Trailer gestartet

Ein erster Gameplay-Trailer liefert neue Einblicke in Tomo: Endless Blue, während gleichzeitig die Kickstarter-Kampagne des Projekts gestartet wurde.

Hinter dem Spiel steht das Indie-Studio Onibi, das von Entwicklern gegründet wurde, die zuvor an Projekten wie Fall Guys, Fortnite, Baldur’s Gate 3 und League of Legends beteiligt waren.

Das Open-World-RPG setzt auf eine prozedural generierte Welt, in der laut Entwickler kein Spieler dieselbe Erfahrung machen soll. Neben Inseln und Landschaften werden auch Dörfer, Kulturen, NPCs, Dialoge, Quests und Geschichten individuell erstellt. Sämtliche Generierung erfolgt lokal auf dem Gerät und benötigt keine Internetverbindung.

Eine zentrale Rolle übernehmen die sogenannten Tomo-Begleiter. Diese Kreaturen können eingefangen, trainiert und für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden. Neben Kämpfen helfen sie beim Sammeln von Ressourcen, dem Bauen, Terraforming und der Automatisierung verschiedener Prozesse.

Auch das Kampfsystem setzt auf Flexibilität. Spieler können zwischen ihrem Charakter und einem Tomo wechseln, Fähigkeiten kombinieren und die zerstörbare Voxel-Umgebung strategisch nutzen.

Darüber hinaus legt das Spiel großen Wert auf physikbasiertes Bauen. Häuser, Fahrzeuge, Boote und Maschinen bestehen aus Voxel-Blöcken, die physikalischen Regeln folgen und aktiv mit der Spielwelt interagieren.

Zusätzlich zur Story-Kampagne wird ein separater Kreativmodus enthalten sein. Dieser ermöglicht unter anderem den Import von Minecraft- und Unity-Inhalten, die Erstellung eigener Welten per Texteingabe, Werkzeuge für Minispiele sowie eine umfangreiche Modding-Unterstützung.

Unterstützer der Kickstarter-Kampagne erhalten einen frühen Zugang zum Spiel, exklusive Belohnungen sowie Zugang zu einem eigenständigen Prequel, das 800 Jahre vor der Haupthandlung angesiedelt ist.