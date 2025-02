Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: Erscheint in Kürze das nächste Remaster?

In der Remaster-Sammlung Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 waren neben den Original-Skatern rund um Tony Hawk, Rodney Mullen, Bob Burnquist und Co. auch einige aktuelle Skater vertreten. Einer von ihnen der zweimalige Thrasher Skater of the Year Tyshawn Jones.

Nun war Jones im Breakfast Club Podcast zu Gast und behauptete dort, Teil eines neuen Tony Hawk-Remasters zu sein, welches schon bald erscheinen solle:

„Ich spiele in einem Tony Hawk-Spiel mit, das ist cool“, so Jones. „Sie haben ein neues Spiel, das sie remastern, und das wird bald herauskommen, ich war im letzten dabei.“