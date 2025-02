Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: Hinweise auf eine Ankündigung im März

Findige Schützen haben auf einer Multiplayer-Karte von Call of Duty: Black Ops 6 einen Hinweis gefunden, der auf eine Ankündigung zu Tony Hawk’s Pro Skater hindeutet.

Auf der Karte „Grind“ steht in großen Lettern ein Datum geschrieben gepaart mit dem Tony-Hawk-Logo, bereits am 4. März soll es soweit sein.

Das Bild könnt ihr euch auf X, ehemals Twitter, ansehen oder alternativ selbst in Black Ops 6 danach suchen.

Bereits gestern wurden erste Hinweise auf ein neues Remaster bekannt, nachdem der Profi-Skater Tyshawn Jones sich in einem Podcast dazu äußerte.

In ungefähr zwei Wochen sollte es dann also einen Funken mehr Gewissheit geben, was die Zukunft für die Bretter, die die Welt bedeuten, so auf Lager hat.