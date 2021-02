Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2: Publisher deutet Next Gen-Upgrade an

Activision spendiert Crash Bandicoot 4: It’s About Time ein Next-Gen-Upgrade für Xbox Series X|S und PlayStation 5. Besitzer der Xbox One bzw. der PlayStation 4 Version erhalten das Upgrade sogar kostenlos innerhalb der Konsolenfamilie.

Etwas neidisch auf die Next-Gen-Behandlung von Crash scheint Tony Hawk zu blicken. Der offizielle Twitter-Account zur Skateboard-Reihe, die zuletzt Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 veröffentlichte, sucht Hilfe bei Crash Bandicoot und hat ihn mit einem Tweet direkt angeschrieben.

Dieser reagierte entsprechend hilfreich und involvierte Activision als Publisher mit in seine Antwort.

Und auch Nintendo blickte mit großen Augen zu Tony Hawk.

Offenbar scheint man hier ein Upgrade für Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 für Xbox Series X|S anzukündigen und auch eine Umsetzung für Nintendo Switch scheint im Raum zu stehen.

Bleibt nur die Frage offen, wer die Entwicklung übernimmt. Denn das Studio Vicarious Visions als verantwortlicher Entwickler von Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 wurde jüngst in Blizzard Entertainment eingegliedert.

Whoa! Who’s dis? JK let me see what I can do 🤔 @Activision, any help?

— Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) February 22, 2021