Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Countdown auf offizieller Website gestartet

Die offizielle Website der Tony Hawk’s Pro Skater-Reihe hat einen Countdown gestartet, der am 4. März 2025 endet.

Dieses Datum deutet stark auf die Ankündigung von Remastern der Spiele Tony Hawk’s Pro Skater 3 und 4 hin.

Zusätzlich wurden im Quellcode der Website Hinweise auf thps-3-4-countdown entdeckt, was die Vermutung weiter untermauert. Interessanterweise ist das Entwicklerstudio Iron Galaxy, bekannt für die PC-Version von Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, auf der Website erwähnt.

Zuvor gab es bereits Andeutungen, darunter ein Skatepark in Call of Duty: Black Ops 6 mit dem Tony-Hawk-Logo und dem Datum 4. März. Auch der Profi-Skater Tyshawn Jones erwähnte kürzlich in einem Podcast seine Beteiligung an einem kommenden Remaster.

Ursprünglich waren Remaster von Pro Skater 3 und 4 geplant, wurden jedoch nach der Integration von Vicarious Visions in Blizzard Entertainment eingestellt und ein Pitch soll sogar abgelehnt worden sein. Die aktuellen Hinweise lassen jedoch auf eine Wiederaufnahme dieses Projekts schließen.