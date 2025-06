Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Das sind die neuen Profi-Skater

Image: Activision Publishing Inc.

Schaut euch die Liste der neuen Profi-Skater aus Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 an.

In Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 werden Spieler auch eine neue Generation von Skatern steuern können. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde einige schon in Form eigener Videos kurz vorgestellt.

Auf der offiziellen Webseite wurde nur das vollständige Roster neuer Skater gelistet, die acht Profils umfasst.

Das sind die neuen Skater in Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4:

Jamie Foy

Yuto Horigome

Nora Vasconcellos

Zion Wright

Chloe Covell

Rayssa Leal

Margielyn Didal

Aurélien Giraud

Darüber hinaus könnt ihr auch geheime Skater entdecken. Darunter den Profi-Skater Andy Anderson sowie den ehemaligen Profi-Skater, Stuntman, Fernsehstar und Filmemacher Bam Margera.