Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Großes Event angekündigt

Activision und AEG Presents kündigen großes Event für Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 an.

Activision und AEG Presents kündigen das „THPS Fest“ an, eine epische Feier im El Rey Theatre in Los Angeles am 8. Mai für das neue Spiel Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, mit Live-Auftritten von Danny Brown, Lupe Fiasco, Adolescents und Urethane.

„THPS Fest ist wie ein wahr gewordener Traum – es ist surreal zu sehen, wie Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (und das THPS-Franchise) in diesem Ausmaß gefeiert wird“, sagte Tony Hawk. „Diese Veranstaltung beinhaltet alles, was das Erbe von THPS geprägt hat: Skateboarden, Musik und die authentische Kultur dahinter. Ich fühle mich geehrt, mit AEG und Activision zusammenzuarbeiten, um diese Vision zum Leben zu erwecken – sie repräsentiert die Generationen von Fans, die sich mit dem Spiel und dem Lebensstil, den es repräsentiert, verbunden haben.“

Am 11. Juli kehren zwei legendäre Spiele mit Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 zurück, von Grund auf neu entwickelt und mit der Mischung aus klassischen Inhalten, die Fans in den 2000er Jahren liebten, mit unglaublicher Detailgenauigkeit, mit neuen Skatern, krasseren Tricks, einem noch geileren Soundtrack und, zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt – brandneuen Parks!

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Activision und AEG Presents werden ikonische Veranstaltungsorte, die von AEG Presents betrieben werden, im Spiel zu sehen sein.

Insbesondere das Äußere des El Rey Theatre wurde digital nachgebildet, um dauerhaft im Los Angeles-Level des Spiels zu leben. Goldenvoice, der führende kalifornische Veranstalter und Tochtergesellschaft von AEG Presents, und The Roxy, einer der traditionsreichsten und gefeiertsten Veranstaltungsorte von Los Angeles, werden auf In-Game-Werbetafeln im gesamten Los Angeles-Level des Spiels zu sehen sein.

Um die Rückkehr von Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 zu feiern, veranstaltet Activision am Donnerstag, den 8. Mai, im El Rey Theatre in Los Angeles ein Livestream-Event für die Öffentlichkeit mit Live-Auftritten von Danny Brown, Lupe Fiasco, Adolescents und Urethane – die alle auf dem offiziellen Soundtrack des Spiels vertreten sind.

Moderiert von Selema Masekela, Nora Vasconcellos, die kürzlich dem Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Skater-Kader beigetreten ist, und Steezus, werden bei der Veranstaltung auch einige der neuen und wiederkehrenden Skater des Spiels auftreten, darunter Chloe Covell, Aurélien Giraud, Leo Baker, Kareem Campbell, Geoff Rowley, Tony Hawk und viele mehr.

Fans können die Details zum Ansehen des THPS Fests auf dem offiziellen THPS Twitch-Kanal finden: https://www.twitch.tv/tonyhawkthegame. Der Livestream-Countdown beginnt um 02:45 Uhr CEST und die Live-Übertragung beginnt um 03:00 Uhr CEST.

Zach Zimmerman, Vice President, Marketing Partnerships bei AEG Presents, erzählte: „Wir könnten uns nicht noch mehr freuen, mit Activision bei der Veröffentlichung von Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 zusammenzuarbeiten. Musik und Skateboarden sind das Herzstück der südkalifornischen Kultur, und wir freuen uns, diese Welten mit der Integration beliebter AEG Presents- und Goldenvoice-Orten in das Spiel zu verbinden. Wir freuen uns darauf, am 8. Mai die Türen des El Rey Theatre für das THPS Fest zu öffnen, um eine wirklich einzigartige Partnerschaft zu feiern.“

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit AEG Presents, um die bevorstehende Veröffentlichung von Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 zu feiern“, sagte Jason Finn, Senior Manager, Product Management bei Activision. „Die Ausrichtung dieser Veranstaltung im ikonischen El Rey Theatre, einem In-Game-Wahrzeichen, macht sie noch spezieller. Mit immersivem Gameplay, Live-Musikdarbietungen und exklusiven ersten Einblicken ist wirklich für jeden etwas dabei. Fans auf der ganzen Welt können sich uns anschließen, um alles zu erleben, woran wir gearbeitet haben, und das ist erst der Anfang. Wir können es kaum erwarten, noch mehr aufregende Momente mit unserer Community zu teilen.“

