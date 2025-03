Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Legende selbst für kontroverse Tracklist verantwortlich

Letzte Woche stellte Activision die erste Welle des Soundtracks von Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 vor. Fans erwartet eine Mischung aus altbekannten Songs, aber auch neuen.

So mancher Fan war aber enttäuscht darüber, nicht alle klassischen Lieder im neuen OST wiederzufinden, darunter Iron Maiden und Alien Ant Farm.

Die Trackliste hat Tony Hawk selbst ausgesucht. Die Skater-Legende Er erklärte via Social-Media, dass er sich für bewusst zu einer Mischung aus neuen und klassischen Tracks entschieden habe.

„Es war meine Entscheidung, verschiedene Songs von denselben Künstlern auszuwählen, die in THPS3+4 OST zu hören sind“, schrieb er. „Ich hoffe, dass das Entdecken die Hälfte des Spaßes ausmacht und ein wichtiger Grund dafür ist, dass diese Soundtracks so gut ankommen. Also hört zu und genießt die Fahrt. Es wird noch mehr kommen… sowohl alte als auch neue.“