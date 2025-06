Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Neue Parks, Neues Spiel+ und mehr

Image: Activision Publishing Inc.

Activision und Iron Galaxy Studios haben zwei neue Parks für das bald erhältliche Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 enthüllt: Pinball und Movie Studio.

Auf dem Flippertisch „Skate of the Living Dead“ springt ihr von den Pop-Bumpern ab, grindet auf dem Netz aus Drahtschienen und weicht dabei der Flipperkugel aus. Auch vor einem beißenden Alligator müsst ihr euch in Acht nehmen, wenn ihr das Backbox-Display zum Leuchten zu bringen wollte mit krassen Combos.

In Movie Studio zeigt ihr eure Künste auf dem Brett vor der Kulisse von Stage 34. Auf dem Filmgelände seit ihr umgeben von Greenscreens, Science-Fiction-Requisiten wie einem strahlenden Raumschiff oder den Tentakeln einer kosmischen Kreatur, während ihr im Free Skate den Multiplikator mit euren Tricks in die Höhe treibt.

Ein erster kurzer Clip nimmt euch mit auf eine Tour durchs Studio:

Neben den neuen Locations zum Skaten wird Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 auch die Funktion Neues Spiel+ enthalten. So könnt ihr nach eurem ersten Spieldurchgang eure Statistiken behalten, verfolgt aber mit Pro-Zielen und Experten-Herausforderungen neue Legacy-Ziele.

Der Entwickler schreibt dazu:

„Zu den Pro-Zielen, die jedem Park hinzugefügt wurden, gehören das Erreichen der Platin-Punktzahl, die Ausführung komplexer Umgebungs-Tricks und das Sammeln von C-O-M-B-O, einer Herausforderung ähnlich wie S-K-A-T-E, bei der ihr alle Buchstaben auf einmal sammeln müsst. Stellt euch außerdem Experten-Herausforderungen und testet eure Skate-Fähigkeiten mit Speedruns, Punkte-Herausforderungen, Gap-Combos und vielem mehr.“ „Solo-Touren: Setzt das Gelernte in Solo-Touren um. Spielt die Karriere als jeder Skater im Kader erneut. Die Herausforderung war noch nie so groß, da ihr alle Basis- und Pro-Ziele in jedem Level abschließen müsst, mit mehr Geld, neuen Tricks und neuen S-K-A-T-E-Buchstabenplatzierungen, je nach Stil eures Skaters, um die Dinge frisch zu halten.“

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 bietet weiterhin einen plattformübergreifenden Online-Mehrspielermodus anhand von öffentlichen Lobbys oder privaten Sessions. Bis zu acht Spieler gleichzeitig können aus verschiedenen Modi wählen, darunter der neue HAWK-Modus. Ein lokaler Mehrspielermodus mit Split-Screen-Unterstützung wird ebenfalls unterstützt.

Schließlich könnt ihr mit Create-A-Park euren eigenen Park erschaffen. Mit dutzenden Objekten und Hindernissen gestaltet ihr ihn selbst und könnt ihn mit anderen teilen.

Die Gestaltung fundiert auf diesen drei Bereichen:

Specials: Steigert die Interaktivität eures Parks mit NPCs (freundlich und aggressiv), Boost-Rampen und -Pads, Turbo-Pads, Gruben und sogar Musikblöcken, die bei Kontakt Melodien, Akkorde oder Percussion-Klänge erzeugen. Turbo-Pad in eine Boost-Quarterpipe? Mach euch bereit zum Fliegen.

Intelligente Teile: Mit intelligenten Teilen, die über eine benutzerfreundliche Oberfläche bearbeitet werden können, um Hindernisse zu biegen und zu verformen, könnt ihr euren Park ganz individuell gestalten.

Wählt ein Thema: Sucht ihr nach der richtigen Atmosphäre? Wählt aus verschiedenen Themen, die auf Parks im Karrieremodus basieren, wie Wasserpark, San Francisco und Skater Island. Behaltet das einheitliche Aussehen eures Parks bei und bietet gleichzeitig eine völlig neue Art, in der Umgebung zu shredden.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 wird am 11. Juli 2025 für Xbox Series X|S und im Xbox Game Pass erhältlich sein.