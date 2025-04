Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Nora Vasconcellos skatet unter Wasser

Image: Activision Publishing Inc.

Wer shreddet in der Ananas ganz tief im Meer? Tony Hawk und die All-Star-Besetzung an Skatern, die sich auf den Weg zur Skater Island (und mehr) machen, wenn Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 diesen Sommer im Xbox Game Pass erscheint. Tony Hawk und seine Crew kommen mit diesem legendären Remake

Tony Hawk und seine Crew kommen mit diesem legendären Remake auch auf die Switch 2, das von Grund auf mit unglaublicher Detailgenauigkeit neu aufgebaut wurde und neben ikonischen Legenden auch neue Skater, krassere Tricks, einen noch fetteren Soundtrack und – zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt – neue Parks bietet!

Macht euch außerdem bereit, die neueste Ergänzung des Pro-Skater-Lineups in Aktion zu sehen: Nora Vasconcellos! Nora, eine der einflussreichsten Skateboarderinnen ihrer Generation, schließt sich in Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 der legendären Besetzung an und bringt zum ersten Mal ihren unverkennbaren Stil ins Spiel.