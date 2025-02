Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Offizielle Einstufung in Singapur

Mittlerweile ist es ein offenes Geheimnis, dass ein Remaster von Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 in Arbeit sein könnte.

Im Februar 2025 wurde in Call of Duty ein Teaser entdeckt, der auf eine bevorstehende Ankündigung hindeutet. Zudem erwähnte der Profi-Skater Tyshawn Jones, dass er in einem neuen Tony Hawk’s-Remaster vertreten sei, das bald erscheinen soll. Zudem wurde eine Countdown-Website eröffnet und jetzt wurde das Spiel auch noch in Singpur eingestuft.

Die Frage ist also gar nicht mehr, ob Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 erscheint, sondern nur noch wann.