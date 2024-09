Tony Hawks Pro Skater HD: Skateboard-Spiel feiert 25. Jubiläum

Tony Hawk’s Pro Skater wurde vor 25 Jahren veröffentlicht! Ein außerordentlicher Meilenstein, den Tony Hawk mit seinem Videospiel in Kooperation mit Activision erreicht hat.

Leider wird das 25. Jubiläum bisher nicht mit einer neuen Videospiel-Ankündigung begleitet. Dafür schwelt man aber gerne in Erinnerungen:

Here's a look back at some of the most iconic moments from the franchise. Looking forward to continuing to shred into 2025 and beyond! pic.twitter.com/zdJISEQThi

— Tony Hawk's Pro Skater (@TonyHawkTheGame) September 29, 2024