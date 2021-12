Tony Hawks Pro Skater Remake: Tweets deuten vermutlich neues Spiel an

Erst ein Halloween-Posting, jetzt ein kryptischer Tweet zu Weihnachten: Der offizielle Twitter-Account von Tony Hawks Pro Skater lässt die Spieler ratlos zurück, weil die ominöse Nachricht Nachricht „12 < 312“ in beiden Tweets integriert ist. Auch ein Thanksgiving-Post sorgt für Verwirrung: hier hatte man das Activision-Spiel „Wumpa League“ angeteasert.

Hat die Twitter Seite also möglicherweise zwei neue Spiele aus dem Activision Portfolio erwähnt, die noch nicht offiziell angekündigt wurden?

…and Jolly Ollies to ALL! 🙌🛹 https://t.co/iJOLREXIf2 pic.twitter.com/DyneTVeUFA

Thankful for all our #THPS fans and 🛹 Happy #Thanksgiving! 🦃 pic.twitter.com/KkSIJoiQZO

— Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 (@TonyHawkTheGame) November 25, 2021