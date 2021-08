Tools Up: Garden Party Episode 3: Home Sweet Home veröffentlicht

Autor:, in / Tools Up

All in! Games gibt stolz die Veröffentlichung von Episode 3: Home Sweet Home bekannt, dem letzten herbstlichen Kapitel der DLC-Reihe Tools Up! Garden Party vom Entwicklerstudio The Knights of Unity.

Der neueste Teil des ersten DLCs des beliebten Koop-Spiels enthält 15 knackige Herbstlevel mit neuen Spielmechaniken und einem weiteren Herausforderer: der Stinkende Smog.

In Episode 3: Home Sweet Home gibt es für Spieler noch mehr Abenteuer im Grünen, doch sie müssen sich warm anziehen, denn langsam wird es frisch draußen! Regenschauer und Nebelschwaden bestimmen die Nachmittage, an denen Herbstlaub geharkt und winterfeste Gemüsesorten geerntet werden. Doch für Entspannung bleibt keine Zeit! Der Stinkende Smog hält Spieler auf Trab (er tanzt ihnen quasi auf der Nase herum) und tut alles in seiner müffelnden Macht Stehende, um sie von ihrer Arbeit abzuhalten. Zum Glück steht Spielern der treue Welpe von Tools Up Co. zur Seite, um den Störenfried in Schach zu halten.