TopSpin 2K25: Bekleidung von Gucci, ein Gucci-Court und Jannik Sinner

2K kündigte die zukünftige Tennisbekleidungskollektion der Marke Gucci exklusiv als Inhalt für TopSpin 2K25 an sowie einen speziellen Gucci-Court und die Nummer 1 der Weltrangliste, Jannik Sinner, als spielbaren Profi.

Gucci wurde 1921 in Florenz gegründet und wird als eine der führenden Luxusmarken von einem wahren Who is Who an Berühmtheiten, Würdenträgern und Athleten getragen.

Seit der Einführung des „Tennisschuhs“ 1977, mit dem Sportschuhe zum angesagten Modetrend wurden, gehen die Begriffe Gucci und Tennis Hand in Hand.

Artikel aus der frisch angekündigten Gucci Tennis-Kollektion, darunter Gucci Ace Sneakers (Unisex), Shorts mit Gucci Web Stripe (Herren), ein Poloshirt mit Gucci Web Stripe (Herren), ein Gucci-Faltenrock (Damen) und Gucci-Poloshirt (Damen), beide mit dem Gucci Web Stripe, werden ab dem 25. Juni 2024 exklusiv in TopSpin 2K25 als Belohnung für den Gewinn von Matches im Gucci Tennis Cup der TopSpin 2K25 World Tour verfügbar sein, der in den Folgewochen als Teil der Season 2 laufen wird.

TopSpin 2K25 World Tour

27. Juni bis 4. Juli 2024

14. Juli bis 18. Juli 2024

25. Juli bis 1. August 2024

8. August bis 15. August 2024

Passend dazu gesellt sich der weltweite Gucci-Markenbotschafter, aktuelle Weltranglistenführer, Gewinner der 2024er Australian Open und 13-maliger Tour Gewinner Jannik Sinner, am 20. Juni zu den für alle verfügbaren spielbaren Profis von TopSpin 2K25, samt seiner individuellen Gucci-Reisetasche.

Auch bei Wimbledon und den US Open 2023 hatte der Italiener Sinner schon eigene Gucci-Taschen dabei und bewies neben seinem unglaublichen Tennistalent auch seinen Modegeschmack.

Die Fans können als Sinner oder einer der weiteren 25 Profis antreten oder sich ihren eigenen My PLAYER erstellen, um mit aktivierter Cross-Plattform-Unterstützung Freunde auf der ganzen Welt herauszufordern.

Zusätzlich zur Gucci-Bekleidung und dem spielbaren Jannik Sinner, steht den Spieler ab dem 20. Juni ein in Zusammenarbeit mit Gucci speziell für TopSpin 2K25 entworfener Court zur Auswahl.

Der sogenannte G-Court ist ein neuer Rasenplatz in Italien mit Gucci-Branding, der im Exhibition-Modus wie auch in der World Tour für einen limitierten Zeitraum beim Gucci Tennis Cup verfügbar ist