TopSpin 2K25: Season 2 mit Center Court Pass gestartet

2K gibt bekannt, dass Season 2 von TopSpin 2K25 gestartet ist. Spieler können sich auf einen neuen Centre Court Pass, den für alle verfügbaren Weltranglistenführer Jannik Sinner als spielbaren Profi sowie die Gucci Tennis Kollektion mit Bekleidung im Spiel, einen Gucci Court und dem Gucci Tennis Cup Turnier freuen.

Season 2 von TopSpin 2K25 führt die Spieler auf die akribisch gepflegten Rasen der prestigeträchtigen Grand Slam Plätze von The Championships, Wimbledon in London, passend zum Start des echten Turniers, welches vom 1. Juli bis zum 14. Juli stattfindet.

Berühmt für seinen Rasen-Court, mit einem Dresscode der ganz in Weiß für die Spieler vorsieht, ist The Championships, auch bekannt als Wimbledon, eines der ältesten und bekanntesten Tennisturniere der Welt.

In Season 2 von TopSpin 2K25 stehen eine Fülle an freischaltbaren weißen Wimbledon Belohnungen verfügbar sowie eine Reihe an neuen Items im Pro Shop. Außerdem können Spieler im Centre Court Pass Season 2, eine Reihe an kosmetischen American Express Items freischalten. Dazu gehört unter anderem ein Schläger, Schweißbänder, eine Jacke, Shorts, Leggins, und Tanktops.

Zusätzlich können über den Court Pass Season 2 zwei alternative Outfits für Cover Ikone Serena Williams freischalten. Auf dem Free Tier 5 erhalten Fans das Outfit, welches sie bei ihrem Wimbledon-Sieg 2015 trug, sowie das US Open Outfit von 2016, welches Spieler:innen auf Free Tier 50 freischalten. Spieler, die den Premium Centre Court Pass für Season 2 kaufen, erhalten zudem die Möglichkeit, alternative Outfits für die Profis Iga Świątek und Matteo Berrettini freizuschalten.

Wie bereits angekündigt, gesellt sich der weltweite Gucci-Markenbotschafter, aktuelle Weltranglistenführer, Gewinner der 2024er Australian Open und 13-maliger Tourgewinner Jannik Sinner, zu den für alle verfügbaren spielbaren Profis von TopSpin 2K25, samt seiner individuellen Gucci-Reisetasche.

Außerdem erhalten alle Spieler Jannik Sinners AO24 Oberteil, wenn die TopSpin 2K25 Community bis zum Ende der Season 2 am 14. August insgesamt 22,000 Matches als Jannik Sinner in der 2K Tour und Schaukampfmodus spielt.

Zusätzlich wird Gucci Bekleidung ab dem 27. Juni 2024 exklusiv in TopSpin 2K25 als Belohnung für den Gewinn von Matches im Gucci Tennis Cup der TopSpin 2K25 World Tour verfügbar sein, der in den Folgewochen als Teil der Season 2 laufen wird:

27. Juni bis 4. Juli 2024

14. Juli bis 18. Juli 2024

25. Juli bis 1. August 2024

8. August bis 15. August 2024

Der neue Gucci Rasen Court, G-Court, ist in Italien angelegt und wurde in Zusammenarbeit mit Gucci entworfen und ist ab sofort im Schaukampfmodus verfügbar, sowie für einen limitierten Zeitraum in World Tour durch den Gucci Tennis Cup.