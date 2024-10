TopSpin 2K25: Season 4 geht auf die Rolex Paris Masters

Entlang des realen Tennis-Kalenders liefert die ab dieser Woche erhältliche TopSpin 2K25 Season 4 Spieler zwei ultimative Turniere des Sports: Die Rolex Paris Masters und die Nitto ATP Finals.

Season 4 bringt den neuen, für alle spielbaren Pro Alexander Zverev ins Spiel und führt einige neue und spannende Inhalte ein. Dazu gehören die World Tour League, ein gratis, an Basketball angelehnten Austragungsort, einen brandneuen Centre Court Pass mit Pro-Outfits, kosmetischen Inhalten von beliebten Marken, Animationen und vieles mehr. In den nächsten acht Wochen können sich Spieler in Season 4 stürzen und sich durch die Belohnungen arbeiten.

Die Rolex Paris Masters ist das neunte und finale ATP Masters 1000 Event der Saison und ist bekannt für ihr hohes Wettbewerbslevel. TopSpin 2K25 bietet die Bühne für die besten Spieler der Welt sich auf den Hallenhartplätzen zu messen. Am Ende des Jahres beenden die Nitto ATP Finals in Turin, Italien, die Saison mit der Meisterschaft und zeigen das Beste vom Tennis durch Wettkämpfe mit hohem Einsatz und bestimmen so die Jahresendmeister.

Spieler können ihren männlichen MyPLAYER in diese aufregende Erfahrung bringen und zeigen, wer der wahre König auf dem Platz ist!

Die aktuelle Weltranglistennummer zwei, Alexander Zverev, stößt zu TopSpin 2K25 als gratis spielbarer Pro hinzu. Zverev ist ein prominenter deutscher Tennisstar und stieg schnell die Rangliste durch sein kraftvolles Spiel auf.

Er hat mehrere ATP Masters 1000 Titel gewonnen und einen starken Auftritt bei Grand Slam® Turnieren. Mit der Veröffentlichung von Season 4 stößt Zverev zu der Liste bekannter Spieler hinzu, die für alle in 2K-Tour und Freundschaftsspielen spielbar sind.

In Season 4 wird World Tour League eingeführt, ein neues Feature, das über einen zusätzlichen Reiter im World Tour Menü verfügbar ist. Um der Liga beizutreten, muss ein MyPLAYER Level 10 erreicht haben.

Wenn ein MyPLAYER erstmalig der World Tour beitritt, wird dieser in den Eisen-Rang, dem niedrigsten Rang der Liga, eingestuft. Es gibt insgesamt acht Ränge: Eisen, Bronze, Silber, Gold, Platin, Saphir, Obsidian und Diamant. Ligapunkte werden durch das Spielen und Gewinnen von Spielen in World Tour verdient und führen so zum Aufstieg im Rang oder durch Verlust von Punkten zur Relegation in einen niedrigeren Rang. Ligapunkte und Rang werden zum Beginn jeder Saison zurückgesetzt, damit Spieler sich den heißbegehrten Diamant-Rang vor dem Ende jeder Saison verdienen müssen.

