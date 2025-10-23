Tormented Souls II: Eine Liebeserklärung an den klassischen Survival-Horror

Das Warten hat für Fans klassischer Survival-Horror-Spiele endlich ein Ende. Die Indie-Entwickler von Dual Effect bringen mit Tormented Souls 2, das heute auf Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S und im Epic Games Store erscheint, den Nervenkitzel der Neunzigerjahre einer ganz neuen Generation näher.

Nach den Schrecken im Wildberger-Krankenhaus hatte sich Caroline Walker auf ein normales Leben mit ihrer Schwester Anna gefreut. In den folgenden Monaten litt Anna jedoch unter Visionen von Gewalt und Tod, in deren Folge sie verstörende Szenen zeichnete, die sich nur allzu bald bewahrheiten sollten.

Um sie von ihren Qualen zu befreien, reist die verzweifelte Caroline in den abgelegenen Ort Villa Hess, wo sich ein rätselhaftes Krankenhaus tief in den Bergen des südlichen Chile befindet. Hinter dem freundlichen Lächeln des Klinikpersonals verbirgt sich jedoch ein erschreckendes Geheimnis, und bald finden sich die beiden Schwestern im Zentrum eines völlig neuen Albtraums wieder

Eine Gemeinde voller Geheimnisse

Die isolierte Dorfgemeinde lebt von der Hand in den Mund und wendet sich in schwierigen Zeiten an Mutter Lucia und ihre geheimnisvolle Schwesternschaft, um spirituelle Führung zu erhalten. Nach Annas Entführung erwacht Caroline und findet die Siedlung wie leergefegt vor. Sie muss sich ihren Weg durch einige wirklich verstörende Umgebungen bahnen.

Neue Bedrohungen und tödliche Waffen

Auf ihrer Erkundungstour entdeckt Caroline bald, dass sie nicht allein ist, als sich die verseuchten Einwohner der Stadt zu erkennen geben. Gefolterte Fanatiker und vierbeinige, mit Klingen bewaffnete Schrecken lauern in den Schatten. Aber jenseits der Realität, auf der „anderen Seite“, lauern die größten Gefahren: Wesen von immenser Macht, deren Bekämpfung mehr als nur Feuerkraft erfordert. Glücklicherweise verfügt Caroline über ein großes Waffenarsenal.

Wem kann Caroline wirklich vertrauen?

Nach der Ankunft der Schwestern im Kloster lässt Mutter Lucia schnell ihre Falle zuschnappen und offenbart den finsteren Pakt. Aber was genau hat Lucia mit Anna vor, und warum ist Carolines Körper mit Nadeln übersät?

Das Rätsel vertieft sich noch, als Caroline auf zwei mysteriöse potenzielle Gefährten trifft, die aber ihre eigenen Ziele verfolgen. Da Caroline aber sonst niemanden in der Region kennt, muss sie unbequeme Allianzen eingehen, um die Wahrheit aufzudecken.

Der Original-Soundtrack von NyxTheShield auf YouTube

Die melancholischen Melodien von NyxTheShield stehen jetzt, mit einer ausgewählten Sammlung von Musikstücken, aus dem Tormented Souls 2 Original Soundtrack zur Verfügung. Die Auswahl gibt es kostenlos auf YouTube und das komplette Album mit 52 Titeln steht auf Steam zum Kauf bereit.

Über Tormented Souls 2

Willkommen in Villa Hess – Zahlreiche unheimliche Orte, darunter ein rätselhaftes Kloster, ein verfallenes Einkaufszentrum und eine verlassene Schule, warten darauf, erkundet zu werden.

Das Schicksal im Wandel – Mit übernatürlicher Macht lassen sich Realitäten wechseln, die Gegenwart durch die Vergangenheit manipulieren und neue Wege auf der albtraumhaften „anderen Seite“ erschließen.

Kampf ums Überleben – Behelfsmäßige Waffen wie Nagelpistolen oder Kettensägen können gesammelt und modifiziert werden. Eine neue Schnellauswahl ermöglicht es, Ausrüstung selbst mitten im Kampf effizient zu wechseln.

Spannende Rätsel – Objekte können untersucht, kombiniert und gezielt eingesetzt werden, um Geheimnisse zu lüften und durch ihre Verbindung mit der Umgebung ausgeklügelte Rätsel zu lösen.

Im Angesicht des Todes – Tödliche neue Feinde, von klingenbewehrten Schrecken bis hin zu riesigen gepanzerten Abscheulichkeiten, warten. Dabei ist oft der Verstand die beste Waffe, um monströse Bosse zu besiegen.

Geheimnisumwoben – Eine komplexe Geschichte voller Wendungen und Enthüllungen entfaltet sich mit jeder Entdeckung, und jeder Charakter besitzt eigene Beweggründe und finstere Geheimnisse.

Flexibles Gameplay – Ob klassisch im Stil des Survival-Horrors der 90er mit fester Kamera, eingeschränktem Speichern und Tank-Steuerung oder im unterstützten Modus für ein zugänglicheres Erlebnis – der Spieler hat die Wahl.

Tormented Souls II ist jetzt auf Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S und im Epic Games Store erhältlich. Im Launch-Trailer zu „Tormented Souls 2“ wird Carolines epischer Kampf ums Überleben gezeigt: