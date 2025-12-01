Tormented Souls II: Horrorspiel verkauf sich 100.000-mal

Image: PQube Limited / Tormented Souls II

In rund einem Monat konnte sich das Horrorspiel Tormented Souls II mehr als 100.000-mal verkaufen.

Der Schrecken ist stärker denn je zurückgekehrt: Tormented Souls II, der schaurige Nachfolger des gefeierten 90er-Jahre-Survival-Horror-Titels von PQube und Dual Effect, hat seit seiner Veröffentlichung vor etwas mehr als einem Monat am 23. Oktober offiziell die Marke von 100.000 verkauften Exemplaren weltweit übertroffen.

Mit seiner atmosphärischen Spannung, den brutalen Rätseln und der Rückkehr der bei den Fans beliebten Protagonistin Caroline Walker zieht das Spiel weiterhin Spieler an und hat sich mit über 100.000 verkauften Exemplaren und mehr als 250.000 Steam-Wunschlisten als einer der Horror-Hits des Jahres 2025 etabliert.

„Nach dem Erfolg des ersten Spiels hatten wir große Hoffnungen in die Fortsetzung gesetzt – vor allem angesichts der unglaublichen Arbeit, die Dual Effect in die Entwicklung eines so starken Nachfolgers gesteckt hat. Wir sind von der Resonanz überwältigt. Wir arbeiten außerdem an einigen aufregenden neuen Inhalten und werden in ein paar Wochen Neuigkeiten bekannt geben… also haltet die Augen offen…“ – Andy Pearson, Chief Marketing Officer, PQube

Über Tormented Souls II

Nach den erschütternden Ereignissen im Wildberger Krankenhaus hofft Caroline Walker auf ein normales Leben mit ihrer Schwester Anna. Doch in den folgenden Monaten wird Anna von Visionen von Gewalt und Tod heimgesucht, die sie zu verstörenden Zeichnungen zwingen, die sich schnell in die grausame Realität verwandeln.

In ihrer Verzweiflung, sie von diesem Leiden zu befreien, reist Caroline in die abgelegene Stadt Villa Hess und in eine geheimnisvolle Klinik, die tief in den Bergen Südchiles liegt. Doch hinter dem warmen Lächeln der Mitarbeiter der Klinik verbirgt sich eine schreckliche Wahrheit, und die Schwestern finden sich bald im Zentrum eines völlig neuen Albtraums wieder…

38 Kommentare Added

  1. Kenty 229530 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 01.12.2025 - 17:28 Uhr

    Glaube nicht, dass das so meine Art Spiel ist, aber vielleicht behalte ich es mal im Auge.

  2. Carnivor50 17325 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 01.12.2025 - 17:35 Uhr

    Bin bei dem Spiel unschlüssig. Aufgrund noch genügend vorhandenem Spielmaterial erst mal hinten angestellt. Aber aufgrund des Erfolges und auch durchaus positiven Einschätzungen hier nicht ganz in Vergessenheit.

  3. DerOpaZockt 71400 XP Tastenakrobat Level 1 | 01.12.2025 - 17:36 Uhr

    Wann soll ich diesen Titele denn noch spielen? Ich habe noch so viele Titele zuvor zum Zocken.

  7. LordofZinder007 17170 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 01.12.2025 - 18:53 Uhr

    Im Angebot wird es geholt. Hatte den ersten für 10€ geholt nie gespielt und dann wurde er für 1,99€ hinterhergeschmissen. 🙁

  8. Galathea 1000 XP Beginner Level 1 | 01.12.2025 - 19:28 Uhr

    Diese Oldschool-Horrorspiele sind meines, aber hoffentlich spült der Erfolg genug Geld in die Kassa ein, um noch hochwertigere Spiele zu erstellen, die eine größere Masse ansprechen.

