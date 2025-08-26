Tormented Souls II: Spannende Story-Details enthüllt

Ein neues Grauen kündigt sich an: Tormented Souls 2 erscheint am 23. Oktober 2025 auf Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, im Epic Games Store und auf GOG.com.

Nach der traumatischen Entführung ihrer Schwester Anna durch Mutter Lucia und deren fanatischen Kult findet sich Caroline Walker gefangen in den Mauern eines labyrinthartigen Klosters wieder.

Als die Dunkelheit einbricht, trifft sie unerwartet auf einen alten Freund, die Nagelpistole, und beginnt einen verzweifelten Kampf, um diesem unheiligen Ort zu entkommen. Doch erst nach der Flucht aus dem Kloster offenbart sich das wahre Grauen der abgeschiedenen Stadt Villa Hess. Caroline muss erneut ihre übernatürlichen Fähigkeiten einsetzen, um auf die geheimnisvolle „andere Seite“ des Orts zu gelangen, und sich den furchterregenden Kreaturen stellen, die dort lauern…

Im ersten Teil von Tormented Souls waren es Carolines latente übernatürliche Kräfte, die es ihr ermöglichten, mit Hilfe von Spiegeln und Videokassetten zwischen alternativen Realitäten und Zeitlinien zu wechseln, um Anna letztlich vor ihrem grausamen Schicksal zu bewahren.

In Tormented Souls 2 setzt Caroline diese Kräfte erneut ein, während sie die mysteriöse „andere Seite“ von Villa Hess betritt und auf Videokassetten gespeicherte Erinnerungen „erneut abspielt“. Entscheidungen, die sie dort trifft, wirken sich direkt auf die Gegenwart von Villa Hess aus und enthüllen die dunkle Geschichte der Stadt.

Nur die abscheulichsten und gefährlichsten Kreaturen hausen auf der „anderen Seite“, und Caroline muss bei der Erkundung dieser verdrehten neuen Realität besonders wachsam sein. Am tödlichsten sind Wesen von immenser Macht, die sich am Elend und Verderbnis genährt haben, das diese Region durchdringt.

Die Eiserne Jungfrau, eine gewaltige Monstrosität, die ein riesiges Kruzifix trägt und durch eine schwere Panzermaske geschützt ist, dient als grausame Disziplinarin, die die Schwesternschaft des Klosters bestraft.

Währenddessen schlummert tief unter den stinkenden Hallen der Wildberger & Hess Fischverarbeitungsanlage der Ernter, eine albtraumhafte Mischung aus verbogenem Metall und verbranntem Fleisch. Bewaffnet mit einer tödlichen Kreissäge und einem klaffenden Maul voller rasiermesserscharfer Zähne scheint dieses unterirdische Ungetüm gegen alles außer die schwersten Waffen immun zu sein.

Zur Feier der bevorstehenden Veröffentlichung des nervenaufreibenden Survival-Horror-Erlebnisses im Stil klassischer Genregrößen präsentieren PQube und Dual Effect gemeinsam einen spannenden Gameplay-Trailer, den wir euch schon vorgestellt haben. Dieser enthüllt erste Details zu den monströsen Bossgegnern, denen Caroline auf ihrer Erkundung der höllischen „anderen Seite“ des Orts Villa Hess begegnet.