Tormented Souls II: Story-Teaser-Trailer und Steam-Demo veröffentlicht

Mit Nagler und Feuerzeug in der Hand können die Fans endlich Caroline Walker wiedersehen, denn Tormented Souls 2 wurde offiziell für den Latin American Games Showcase auf dem Summer Game Fest 2025 ausgewählt – mit einer exklusiven Steam-Demo, einem neuen Teaser-Trailer zur Story und der Enthüllung eines völlig neuen Looks für die kultige Heldin.

Nach den erschütternden Ereignissen im Wildberger Krankenhaus hofft Caroline Walker auf ein normales Leben mit ihrer Schwester Anna.

Doch in den folgenden Monaten wird Anna von Visionen von Gewalt und Tod heimgesucht, die sie zu beunruhigenden Zeichnungen zwingen, die sich schnell in grausame Realität verwandeln.

In ihrer Verzweiflung, sie von diesem Leiden zu befreien, reist Caroline in die abgelegene Stadt Villa Hess und in eine geheimnisvolle Klinik, die tief in den Bergen Südchiles liegt.

Doch hinter dem warmen Lächeln des gelassenen Personals der Einrichtung verbirgt sich eine erschreckende Wahrheit, und die Schwestern finden sich bald im Zentrum eines völlig neuen Albtraums wieder…

Diese erste spielbare Steam-Demo bietet 60 Minuten Gameplay, beginnend mit der langen Reise der Schwestern in die abgelegene Stadt Villa Hess und ihrer Ankunft in dem Kloster, das auf Empfehlung von Carolines langjähriger Freundin und Psychiaterin Isabella zu einer Klinik umfunktioniert wurde.

Nach der Begrüßung durch Schwester Angelica, einem Mitglied der geheimnisvollen Schwesternschaft des Klosters, werden die beiden in ihre Wohnräume geführt und fallen erschöpft von ihrer Reise in einen tiefen Schlaf…