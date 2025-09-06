Tormented Souls II: Survival-Horror-Fortsetzung beginnt im Oktober

Der offizielle Veröffentlichungstermin von Tormented Souls II wurde bestätigt: Das Spiel erscheint am 23. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam, Epic Games Store und GOG.

Entwickelt vom chilenischen Studio Dual Effect und veröffentlicht durch PQube, setzt der Titel die Geschichte des ersten Teils fort und führt euch erneut in eine düstere Welt voller übernatürlicher Bedrohungen und psychologischer Abgründe.