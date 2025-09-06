Tormented Souls II: Survival-Horror-Fortsetzung beginnt im Oktober

Der offizielle Veröffentlichungstermin von Tormented Souls II wurde bestätigt: Das Spiel erscheint am 23. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam, Epic Games Store und GOG.
Entwickelt vom chilenischen Studio Dual Effect und veröffentlicht durch PQube, setzt der Titel die Geschichte des ersten Teils fort und führt euch erneut in eine düstere Welt voller übernatürlicher Bedrohungen und psychologischer Abgründe.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
Sehr geil👍ich fande Tormented Souls schon genial🔥freu mich schon auf den 2ten. Teil🎮😁👌.
Irgendwann werde ich es beim lesen nicht mehr mit Torment verwechseln…, 😅
Haben den 1. letzte Tage im Sale gekauft. Bin mal.gespannt wie es ist. Aber aktuell habe ich keine Zeit dafür 😅