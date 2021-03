Tormented Souls: Horrorspiel erscheint dieses Jahr für Xbox Series X|S

PQube, Dual Effect und Abstract Digital Works geben bekannt, dass der klassische Survival Horror-Titel Tormented Souls in diesem Jahr für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erscheinen wird. Die Versionen für Xbox One und PlayStation 4 wurden hingegen eingestellt.

Inspiriert von Horror-Klassikern wie Resident Evil oder Silent Hill möchte Tormented Souls die Stärken dieser Titel mit modernen Techniken und Möglichkeiten kombinieren, welche durch die Hardware der neuen Konsolengeneration ermöglicht werden.

Tormented Souls handelt von Caroline Walker, die sich im Laufe der Ermittlungen zum Verschwinden zweier Zwillingsmädchen in der abgelegenen Stadt Winterlake, eines Nachts selbst in einer misslichen Lage wiederfindet – nackt in einer Badewanne, angeschlossen an ein heruntergekommenes medizinisches Gerät.

Um ihr eigenes Leben zu retten, erkundet Caroline in der Folge die Räumlichkeiten des verlassenen Hauses, welches zu einem Krankenhaus umgebaut wurde. Vieles erscheint anders als es wirklich ist, mehr und mehr Geheimnisse kommen ans Licht. Doch dunkle Mächte und Kreaturen werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um diese zu schützen.

Rätsel fordern die Kombinationsgabe der Spieler. Spiegel dienen als Zugang zu anderen Orten und Zeiten. Spieler untersuchen scheinbar alltägliche Gegebenheiten und entdecken Wege, das Realitätsgefüge zu manipulieren und der Möglichkeit zur Flucht näherzukommen.

Während Xbox Series X und PC-Spieler mit der digitalen Version von Tormented Souls Vorlieb nehmen müssen, wird für PlayStation 5 und Nintendo Switch ebenfalls eine physische Version mitsamt einer Sun and Moon-Sammelmünze erscheinen.