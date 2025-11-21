Total Chaos: Atmosphärischer Albtraum jetzt im Game Pass

Bei der Xbox Partner Preview hat Apogee Entertainment in Zusammenarbeit mit dem Atari-Publishing-Label Infogrames überraschend den psychologischen Survival-Horror-Titel Total Chaos von Entwickler Sam Prebble vorgestellt.

Durch die fortgesetzte Partnerschaft zwischen Apogee und Infogrames bei der Portierung von Titeln auf Konsolen wurde Total Chaos gleichzeitig auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Windows PC veröffentlicht.

Total Chaos ist ein pulsierender, atmosphärischer Albtraum, der die Merkmale des Survival-Horrors verschiedener Epochen miteinander verbindet. Es bietet ein klassisch inspiriertes Ressourcenmanagement, methodische Nahkämpfe und Schießereien, eine gespenstische Grafik und groteske Umgebungen und Kreaturen.

Was als preisgekrönte Total Conversion Mod von DOOM II begann, hat sich inzwischen zu einem eigenständigen Titel entwickelt, der mit einer fesselnden Atmosphäre und einer aggressiven, unheimlichen Spannung aufwartet.

Entwickler Sam Prebble hat seine Talente in Sachen Spiele (Turbo Overkill) und visuelle Effekte aus Hollywood (Avatar, Der Hobbit: Eine unerwartete Reise, Rise of the Planet of the Apes) genutzt, um ein Survival-Horror-Erlebnis zu schaffen, das am Sicherheitsgefühl der Spieler nagt.

Total Chaos zieht die Spieler in den Abgrund von Fort Oasis, einer trostlosen Einöde, die von der ansässigen Bergarbeitergemeinde einst als Paradies angesehen wurde. Ein Schatten liegt über der Insel, der ein Gefühl des Wahnsinns hervorruft, das nur als das Gefühl beschrieben werden kann, ständig beobachtet zu werden.

Hinter jeder Ecke im Herzen der Insel lauern Monstrositäten, die jeden gefangen nehmen, der es wagt, die Leere zu betreten. Während ihr euch durch diese verdrehten Feinde schießt und knüppelt, stößt ihr auf Fragmente vergessener Leben, um das schaurige Geheimnis des Untergangs von Fort Oasis (und deine Verbindung dazu) zu lüften, bevor euer Verstand versagt.

Total Chaos ist ab sofort für 24,99 € auf Windows PC über Steam (und demnächst auch auf GOG und im Epic Games Store), Xbox Series X|S (mit Xbox Play Anywhere-Unterstützung und ab dem ersten Tag mit Game Pass auf Konsole, PC und in der Cloud verfügbar) und PlayStation 5 erhältlich. Die SteamVR-Unterstützung für Total Chaos auf PC wird im zweiten Quartal 2026 erscheinen.