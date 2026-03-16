Total Chaos: Kostenloses Update entfesselt neue Qualen

Ein neues Update treibt das düstere Horrorerlebnis von Total Chaos noch weiter auf die Spitze. Entwickler Trigger Happy Interactive und Publisher Apogee Entertainment haben einen umfangreichen New Game Plus Modus veröffentlicht, der ab sofort kostenlos für PC und Konsolen verfügbar ist.

Der neue Modus überarbeitet die ersten sieben Kapitel des Spiels und verwandelt bekannte Orte in deutlich gefährlichere Herausforderungen. Gleichzeitig führt das Update ein komplett neues Kapitel ein. Kapitel 8 mit dem Titel Reckoning bildet den neuen Abschluss der Geschichte und erweitert die Handlung über das ursprüngliche Ende hinaus.

Eine zentrale Rolle im New Game Plus Modus übernimmt ein neuer Gegner. The Hunter verfolgt den Spieler dauerhaft und taucht während des gesamten Durchgangs immer wieder auf. Sobald er sein Ziel gefunden hat, gibt es laut Entwickler kaum eine Möglichkeit, ihm zu entkommen. Überleben hängt deshalb stark von schnellen Entscheidungen, Aufmerksamkeit und effizienter Ressourcennutzung ab.

Neben der neuen Bedrohung wurde auch der Schwierigkeitsgrad deutlich erhöht. Gegner greifen aggressiver an, Ressourcen sind wesentlich seltener und Fehler werden schneller bestraft. Der Modus richtet sich bewusst an Spieler, die Total Chaos in seiner härtesten Form erleben möchten.

Auch erzählerisch erweitert das Update das Spiel. Ein neues alternatives Ende liefert zusätzliche Einblicke in die Ereignisse rund um Fort Oasis und beleuchtet die Reise des Protagonisten aus einer neuen Perspektive.

Darüber hinaus bringt das Update mehrere technische und optionale Verbesserungen. Spieler können nun eine Retro Tyler Voice Option aktivieren, die auf die ursprüngliche Stimme aus der klassischen DOOM II Total Conversion Version zurückgeht. Zusätzlich wurden vier weitere Speicherplätze hinzugefügt, sodass nun insgesamt acht Save-Slots zur Verfügung stehen.

Weitere Änderungen umfassen verbesserte Frameraten im Performance-Modus, neue Tod-Animationen für verschiedene Gegner sowie zahlreiche Fehlerbehebungen. Zusätzlich wurde die Textlokalisierung auf mehrere weitere Sprachen ausgeweitet, darunter Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch, Russisch, Koreanisch, Japanisch sowie vereinfachtes und traditionelles Chinesisch.

Mit dem kostenlosen Update wächst Total Chaos damit nicht nur spielerisch, sondern auch erzählerisch weiter und stellt erfahrene Spieler vor eine noch intensivere Herausforderung.