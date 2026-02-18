Total Chaos: New Game Plus-Psychoterror im Xbox Game Pass

Apogee Entertainment und Entwickler Sam Prebble haben das große New Game Plus Update für den gefeierten Psychoterror-Shooter Total Chaos angekündigt. Das kostenlose Update erscheint am 2. März auf allen Plattformen und verwandelt das ohnehin schon gnadenlose Spiel in einen noch härteren Albtraum.

Ein neuer Jäger betritt die Bühne

Im NG+ Modus verfolgt euch ein neuer, persistenter Stalker: The Hunter. Er taucht ohne Vorwarnung auf, lässt sich nicht aufhalten und zwingt euch zu permanenter Bewegung, schnellen Entscheidungen und maximaler Aufmerksamkeit. Sobald er euch findet, gibt es kein Entkommen.

Sieben Kapitel neu interpretiert – plus ein brandneues Finale

New Game+ schaltet sich nach dem ersten Durchspielen frei und verändert die ersten sieben Kapitel grundlegend. Bekannte Orte werden zu tödlichen Fallen, Gegner agieren aggressiver, Ressourcen sind extrem knapp und jeder Fehler wird sofort bestraft.

Das Update gipfelt in einem völlig neuen Abschluss: Kapitel 8 – Reckoning, das die Geschichte über das ursprüngliche Ende hinaus erweitert und zusätzliche narrative Zusammenhänge liefert.

Ein Modus für Spieler, die an ihre Grenzen wollen

NG+ ist bewusst nicht komfortabel gestaltet. Es ist eine Eskalation, die Spieler an den Rand des Erträglichen bringen soll – und darüber hinaus. Selbst wenn alle Hoffnung verloren scheint, hört Total Chaos nicht auf, Druck zu machen.

Total Chaos ist aktuell für Windows PC (Steam), Xbox Series X|S (inklusive Game Pass und Xbox Play Anywhere) sowie PlayStation 5 erhältlich. Versionen für GOG und den Epic Games Store folgen. Zusätzlich erscheint im Q2 2026 SteamVR-Unterstützung für PC.

Das New Game Plus Update startet am 2. März und dürfte für Fans des Genres zu einem der härtesten Spielerlebnisse des Jahres werden.