Total War: WARHAMMER 40.000: Astra Militarum trifft im Gameplay auf Orks

Neue Spielszenen aus Total War: WARHAMMER 40,000 geben einen Ausblick auf den Krieg im 41. Jahrtausend.

Frische Gameplay-Szenen aus Total War: WARHAMMER 40,000 wurden im Rahmen der PC Gaming Show 2026 gezeigt. SEGA und Creative Assembly gewähren einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung und zeigten zugleich neues Ingame-Material.

Die Entwickler erläuterten dabei ihre Vision, das Warhammer-40.000-Universum in die Total-War-Reihe zu übertragen. Im Mittelpunkt stehen groß angelegte Konflikte über ganze Sternensysteme hinweg, weitreichende Sandbox-Kampagnen sowie die unterschiedlichen Fraktionen und Welten des 41. Jahrtausends.

Zusätzlich erhielten Zuschauer erstmals einen Eindruck von den laufenden Arbeiten am Gameplay. Gezeigt wurde eine Schlacht zwischen den Streitkräften des Astra Militarum und einer Ork-Armee auf der Karte Shattered Expressway.

Das Schlachtfeld befindet sich auf einer vom Krieg gezeichneten imperialen Welt und soll die Größe, Zerstörungskraft und taktische Tiefe verdeutlichen, die den Einstieg der Total-War-Reihe in das Science-Fantasy-Universum prägen werden.

Die gezeigten Szenen stammen laut Creative Assembly aus einer laufenden Entwicklungsfassung. Dennoch vermitteln sie bereits einen Eindruck davon, wie klassische Total-War-Mechaniken mit den ikonischen Fraktionen und Konflikten von Warhammer 40.000 kombiniert werden.

Zum Abschluss der Präsentation bestätigte das Studio außerdem den Start einer geschlossenen Beta-Phase für später im Jahr. Interessierte Spieler können sich bereits jetzt für die Teilnahme registrieren.

Mit der Gameplay-Enthüllung hat Total War: WARHAMMER 40,000 einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Veröffentlichung gemacht und erstmals gezeigt, wie die groß angelegten Schlachten des 41. Jahrtausends in der Strategie-Reihe umgesetzt werden.