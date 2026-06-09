Total War: WARHAMMER 40.000: Astra Militarum trifft im Gameplay auf Orks

Frische Gameplay-Szenen aus Total War: WARHAMMER 40,000 wurden im Rahmen der PC Gaming Show 2026 gezeigt. SEGA und Creative Assembly gewähren einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung und zeigten zugleich neues Ingame-Material.
Die Entwickler erläuterten dabei ihre Vision, das Warhammer-40.000-Universum in die Total-War-Reihe zu übertragen. Im Mittelpunkt stehen groß angelegte Konflikte über ganze Sternensysteme hinweg, weitreichende Sandbox-Kampagnen sowie die unterschiedlichen Fraktionen und Welten des 41. Jahrtausends.
Zusätzlich erhielten Zuschauer erstmals einen Eindruck von den laufenden Arbeiten am Gameplay. Gezeigt wurde eine Schlacht zwischen den Streitkräften des Astra Militarum und einer Ork-Armee auf der Karte Shattered Expressway.
Das Schlachtfeld befindet sich auf einer vom Krieg gezeichneten imperialen Welt und soll die Größe, Zerstörungskraft und taktische Tiefe verdeutlichen, die den Einstieg der Total-War-Reihe in das Science-Fantasy-Universum prägen werden.
Die gezeigten Szenen stammen laut Creative Assembly aus einer laufenden Entwicklungsfassung. Dennoch vermitteln sie bereits einen Eindruck davon, wie klassische Total-War-Mechaniken mit den ikonischen Fraktionen und Konflikten von Warhammer 40.000 kombiniert werden.
Zum Abschluss der Präsentation bestätigte das Studio außerdem den Start einer geschlossenen Beta-Phase für später im Jahr. Interessierte Spieler können sich bereits jetzt für die Teilnahme registrieren.
Mit der Gameplay-Enthüllung hat Total War: WARHAMMER 40,000 einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Veröffentlichung gemacht und erstmals gezeigt, wie die groß angelegten Schlachten des 41. Jahrtausends in der Strategie-Reihe umgesetzt werden.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Der Imperator meint es dieses Jahr echt gut mit uns. Bin mal gespannt, wie sie die Controlersteuerung hinkriegen. Bei Total War ist es manchmal sogar mit Maus und Tastatur knifflig.
Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock Maus und Tastatur an der Konsole anzuschließen. Dann kann ich auch gleich auf dem PC zocken
Bin zwar kein Warhammer Fan, aber trotzdem schön, dass so ein Strategieklassiker endlich auch für Konsolen erscheint
Macht bestimmt Spaß, Warhammer 40K mit Total War Gameplay.
Total war für Konsole das ist ein Pflicht Kauf für mich erst Warhammer und dann medival
Das sind die ‚large scale battles‘ die ich mir von einem Warhammer als Spiel erwarte. Ein Warhammer Artbook in spielbarer Form. Geil!