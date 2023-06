Tour de France 2023: Ab sofort in die Pedalen treten

NACON und Cyanide Studio geben heute die Veröffentlichung ihrer jährlichen Fahrradsimulationsspiele Tour de France 2023 und Pro Cycling Manager 2023 (PC) bekannt.

Tour de France 2023 ist ab heute für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S sowie Xbox One und PC erhältlich, während Pro Cycling Manager 2023 ebenfalls ab heute für PC (Steam) verfügbar ist.

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Start der Tour de France. Pünktlich zur 110. Rundfahrt feiert Tour de France 2023, das offizielle Spiel zum Wettkampf, seine Veröffentlichung. Das Spiel beinhaltet nicht nur die diesjährige Route der Tour de France, sondern auch den neuen Spielmodus „Downhill of the Moment“ neben dem Modus „Race of the Moment“.

Bei diesem können sich Radsportfans mit Konkurrenten auf der ganzen Welt in einem Online-Ranking messen. Ein realistisches Wertesystem mit Werten wie „Beweglichkeit“ und „Mittelgebirge“ führt zu unvorhersehbaren Unfällen und sorgt dafür, dass sich immer wieder neue Taktiken überlegt werden müssen. Die überarbeitete künstliche Intelligenz sowie die Aufprallsimulation bringen außerdem eine verbesserte Spielerfahrung.

Pro Cycling Manager 2023: Ein eigenes Team managen

In Pro Cycling Manager 2023 können die Radsportfans ihr eigenes Team leiten, indem sie Trainingssysteme und Aufgaben verwalten. Die offiziellen Rennen beinhalten jetzt alle 2023 ASO-Rennen (Amaury Sport Organisation, Organisator der Tour de France) sowie die Tour de France, Paris-Roubaix und Paris-Nizza. Um das Spielerlebnis noch realistischer zu gestalten, basiert die Weltrangliste auf einem realen System (UCI-Punkte-Ranking).

Außerdem wurde ein Anmeldesystem für Nationalmannschaften der Weltmeisterschaften eingerichtet. Auch die Benutzeroberfläche wurde für ein besseres Gameplay und eine einfachere Menüführung verbessert.

Dieses Managementspiel bietet die Chance, ein Strategieexperte zu werden, indem die Rolle eines Sportdirektors übernommen wird. Es können Charaktere aus allen World Tour- und Pro Team-Teams ausgewählt und für über 130 Wettbewerbe vorbereitet werden. Die Aufgaben des Managers erstrecken sich über alle Facetten des Sportdirektor-Jobs, wie die Wahl des bevorzugten Sponsors, die den Erfolg des Teams bestimmt.

Tour de France 2023 ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und für PC (Steam und Epic Games Store) erhältlich. Pro Cycling Manager 2023 ist ebenfalls ab sofort für PC (Steam) verfügbar.