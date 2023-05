Die neueste Ausgabe des Radsportspiels Tour de France 2023 wartet mit einer Reihe von Verbesserungen auf, darunter der neue Spielmodus „Downhill of the Moment“.

Das offizielle Spiel zur Tour de France ist zurück. In Tour de France 2023 schwingen sich die Radsportfans wieder auf ihre Räder, um an den wichtigsten Rennen des Radsportkalenders teilzunehmen – Tour de France, Lüttich-Bastogne-Lüttich, Flèche Wallonne, Paris-Nizza, Critérium du Dauphiné, Paris-Tours, Paris-Roubai. Während des Spiels schlüpfen sie in die Rolle eines Fahrers für eines der 27 World Tour- und Pro Tour-Teams in verschiedenen Spielmodi.

Alle neuen Features von Tour de France 2023:

Neuer Spielmodus: Neben dem „Race of the Moment“, das in der vorherigen Ausgabe eingeführt wurde, gibt es eine neue Herausforderung: die „Downhill of the Moment“. Dieser neue Spielmodus findet ausschließlich auf Abfahrtsstrecken statt und erfordert einzigartige Strategien. Hinterher können alle ihre Platzierung mit anderen Konkurrenten aus der ganzen Welt vergleichen.

Realistischeres Wertesystem: Die Einführung von Werten wie Agilität und Mittelgebirge kann zu unerwarteten Zwischenfällen führen, wie z. B. Stürzen innerhalb des Feldes, und wirkt sich auch auf den Weg aus, den die Fahrer nehmen.

Strategischeres Gameplay: Je nach Teammitgliedern und deren Statistiken können sich unterschiedliche Strategien entwickeln.

Aktualisierte Ausrüstung: Die Ausrüstung der Fahrer wird jetzt nach Qualität bewertet.

Besondere Startnummern: „Super Combative" und „Bestes Team" für eine größere Herausforderung.

Verschiedene technische Verbesserungen: einschließlich Kollisionen, KI-Verhalten und der Weg, den die Fahrer bei Abfahrten nehmen.

Tour de France 2023 wird am 8. Juni 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und für PC (Steam und Epic Games Store) erscheinen.