Tour de France 2026: Neue Wetter-Mechaniken und überarbeitete Team-Taktiken im Overview Trailer

Tour de France 2026 zeigt neue Wettereffekte, Taktik-Features und zusätzliche Rennen im Overview Trailer.

Mit einem neuen Overview Trailer gibt Tour de France 2026 einen detaillierten Einblick in die diesjährigen Neuerungen und zeigt, wie Wetter, Taktik und neue Rennformate das Spielerlebnis weiter vertiefen sollen.

Ein zentraler Fokus liegt auf dynamischen Wetterbedingungen, die direkten Einfluss auf das Fahrverhalten und die Strategie haben. Besonders Regenfahrten erfordern mehr Kontrolle und präzises Timing, wodurch sich das Renngeschehen spürbar verändert.

Neu hinzu kommen außerdem lizenzierte Rennen wie der Muscat Classic und Paris-Tours, die in verschiedenen Spielmodi integriert werden und das Streckenangebot erweitern.

Überarbeitet wurde zudem das Team-Zeitfahren-System. Spieler können nun die Reihenfolge ihrer Fahrer sowie taktische Abläufe innerhalb des Rennens stärker beeinflussen, was zusätzliche strategische Tiefe bietet.

Auch visuelle Details wurden erweitert: Die Outfits der Fahrer passen sich nun an die Wetterbedingungen an, ergänzt durch offizielle Nationalmeister-Trikots für mehr Authentizität.

Tour de France 2026 erscheint am 4. Juni 2026 und erweitert die Serie um mehrere realistische und spielerisch relevante Neuerungen.