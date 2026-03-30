Tour de France 2026: Radsport-Simulationsspiel kehrt im Juni zurück

NACON und Cyanide Studio geben bekannt, dass ihre Radsport-Simulationsspiele, Tour de France und Pro Cycling Manager, auch in diesem Jahr erneut erscheinen werden.

NACON und Cyanide Studio geben bekannt, dass ihre Radsport-Simulationsspiele, Tour de France und Pro Cycling Manager, auch in diesem Jahr erneut erscheinen werden. Pro Cycling Manager 26 wird ab dem 04. Juni 2026 exklusiv für PC erhältlich sein, Tour de France 2026 hingegen für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Als offizielles Spiel des gleichnamigen Rennens bildet Tour de France 2026 die 21 neuen Etappen der Grand Tour originalgetreu nach, darunter legendäre Orte wie die Sagrada Familia in Barcelona, die Startstadt dieser neuen Ausgabe, und die Basilika Sacré-Cœur de Montmartre in Paris. Die Spielenden können in die Rolle der meisten Fahrenden der Saison schlüpfen, darunter Tadej PogaÄar oder Remco Evenepoel, mit ihren offiziellen Trikots und Teams.

In diesem Jahr nutzt das Spiel den Wechsel zur Unreal Engine 5, indem es erstmals wechselnde Wetterbedingungen während der Rennen integriert, was die Spielenden dazu zwingt, jede Strecke besser zu verstehen.

Zum Start von Tour de France 2026 werden drei Spielmodi verfügbar sein: zwei Einzelspielermodi, in denen man wählen kann, ob man seinen eigenen Radfahrenden oder ein Team verkörpert, sowie ein Online-Mehrspielermodus für sechs Spielende.

In Pro Cycling Manager 26 schlüpfen Spielende in die Rolle eines Sportdirektors, wobei jede Entscheidung Einfluss auf den Verlauf der Saison hat. Sie verwalten Budgets, rekrutieren Fahrende und gewinnen Sponsoren.

In Pro Cycling Manager 26 wurde die Saisonplanung überarbeitet, was für mehr Realismus beim Management sorgt, und es ermöglicht, vor jedem Start die Rolle der Fahrenden festzulegen. Die legendären Teamtrikots, wie beispielsweise die von UAE Team Emirates XRG oder Red Bull-Bora-Hansgrohe, wurden sorgfältig nachgebildet, um das Spielerlebnis noch besser zu gestalten.

Pro Cycling Manager 26 erscheint am 04. Juni 2026 exklusiv für den PC, Tour de France 2026 am selben Tag für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.