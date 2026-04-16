Tour de France 2026: Wetter-System bringt völlig neue Strategie ins Spiel

Tour de France 2026 zeigt im neuen Trailer dynamisches Wetter mit Gameplay-Einfluss.

Ein neuer Trailer zu Tour de France 2026 stellt ein umfassendes Wetter-System vor, das das Gameplay deutlich erweitert und stärker in den Rennverlauf integriert.

Im Fokus steht die Möglichkeit, Wetterbedingungen aktiv in die Rennstrategie einzubeziehen. Vor jeder Etappe kann die Vorhersage überprüft werden, um sich auf die kommenden Bedingungen vorzubereiten. Gleichzeitig bleibt ein Unsicherheitsfaktor bestehen, da sich das Wetter jederzeit ändern kann.

Regen, Temperatur und wechselnde Bedingungen wirken sich direkt auf das Rennen aus. Nasse Straßen machen Abfahrten anspruchsvoller, während unterschiedliche Temperaturen die Ausrüstung und das Verhalten der Fahrer beeinflussen.

Damit rückt nicht mehr nur Ausdauer und Leistung in den Mittelpunkt, sondern auch die Fähigkeit, sich flexibel an wechselnde Bedingungen anzupassen. Jede Etappe kann sich dadurch spürbar anders entwickeln.

Das neue System soll für mehr Realismus sorgen und gleichzeitig zusätzliche strategische Tiefe bieten. Spieler müssen ihre Entscheidungen dynamisch anpassen, um auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu sein.

Tour de France 2026 erscheint am 4. Juni 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.