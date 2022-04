Tourist Bus Simulator: Tour startet im Mai für Xbox Series X|S und PlayStation 5

Autor:, in / Tourist Bus Simulator

Die Paderborner Simulationsspezialisten von Aerosoft bringen den Tourist Bus Simulator auf die nächste Generation. Im Mai erscheint der Titel, entwickelt von den erfahrenen Simulationsveteranen TML-Studios aus Erfurt, für Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Der Tourist Bus Simulator ist die erste Bussimulation, die Aerosoft für die aktuellen Konsolen veröffentlicht – der Titel ist bereits für den PC erhältlich und hat dort eine große Fanbase aufbauen können.

Der Tourist Bus Simulator bietet einen detailgetreuen Nachbau der spanischen Insel Fuerteventura mit einer großen Anzahl an Straßen, unbefestigten Pisten, Städten, Dörfern und traumhaften Stränden. Alle Bereiche können befahren werden. Durch den Maßstab 1:5 sind lange Bustouren im MAN Lion’s Coach in angenehmer Fahrtzeit zu schaffen. Der Bus steht in zwei Größen und unterschiedlichen, zur jeweiligen Aufgabe passenden, Designs bereit.

Auf Fuerteventura erschaffen die Spieler ihr eigenes Bus-Imperium. Je breiter das Angebot von Linienfahrten, Hotel-Shuttles und Sightseeing-Touren, desto mehr Fahrgäste werden angelockt. Zu den Aufgaben der Spieler gehören nicht nur Fahrten über die Insel, sondern auch die Fuhrparkverwaltung inklusive regelmäßiger Pflege und Wartung der Fahrzeuge und Planung des Personals. Ihre Gewinne können die Spieler auf vielfältige Weise wieder reinvestieren, indem sie beispielsweise Immobilien kaufen, ihren Fuhrpark erweitern oder mehr Personal einstellen.

Mit dem Bus über Fuerteventura: 20 detailgetreu nachempfundene Städte und Strände, aber auch Passstraßen und eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten sowie drei Häfen warten auf die Busfahrer und ihre Passagiere. Verstecke und weitere ungewöhnliche Orte gibt es für Spieler zu entdecken.

Große Fahrzeugauswahl: Hinter dem Steuer des MAN Lion’s Coach und Lion’s Coach C erkunden Spieler die kanarische Insel. Mehrere thematisch passende Busdesigns stehen für die jeweiligen Aufgaben bereit. Ein Gelände- und Servicefahrzeug gibt es obendrein.

Passagiere und Busfahrer unterwegs: An den einzelnen Stopps müssen Spieler besonders auf die ein- und aussteigenden Fahrgäste Acht geben. Abseits der Touren haben die Busfahrer die Möglichkeit, aus den Bussen auszusteigen und frei in der Umgebung herumzulaufen.

Vielseitiges Angebot – Nur das Beste für die Fahrgäste: Spieler bieten ihren Fahrgästen einen komfortablen Hotel-Shuttle-Service und bringen sie vom Airport zum Hotel und zurück. Auf Linienfahrten werden Touristen über die gesamte Insel befördert, während bei Sightseeing-Touren die interessanten Orte auf einer selbst erstellten Route besichtigt werden können.

Umfangreiche Fuhrparkverwaltung: Angefangen beim Kauf neuer Busse über stabile WLAN-Verbindungen bis hin zu Versicherungsabschlüssen – im Busbetrieb gibt es Vieles zu beachten. Die regelmäßige Pflege und Wartung von Fahrzeugen ist genauso wichtig wie das Volltanken der Busse für bevorstehende Touren oder ein gut gefülltes Ersatzteillager.

Reparaturen und Serviceleistungen können entweder in eigener oder externer Werkstatt in Anspruch genommen werden. Um Platz für weitere Fahrzeuge zu schaffen, wird das Depot bei Bedarf erweitert. Nach langen Touren quer über die Insel werden die Fahrzeuge in der Buswaschanlage gereinigt. Um im Ernstfall abgesichert zu sein, können Spieler zudem Versicherungen für ihr Unternehmen abschließen.

Personalmanagement: Neue Fahrer, Reiseleiter und Mechaniker müssen für das stetig wachsende Bus-Imperium angeworben werden. Gleichzeitig unterstützen Spieler das Personal bei der Suche nach Wohnungen und schauen sich nach Fitnesscentern und weiteren Freizeitangeboten um. Verpflegung darf ebenso wenig zu kurz kommen.

Immobilienkauf: Ihr Einkommen investieren Spieler in Eigentumswohnungen oder gar Villen, die eingerichtet werden können. Schritt für Schritt erreichen sie auf diese Weise einen höheren Lebensstandard.

Vom Anfänger zum Profi-Busfahrer: Durch gute Fahrleistungen gewinnen Spieler immer mehr Erfahrung und steigen so im Level auf.