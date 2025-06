Towa and the Guardians of the Sacred Tree: Bandai Namco enthüllt neues Roguelite-Spiel

Autor:, in / Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Mit Towa and the Guardians of the Sacred Tree enthüllt Bandai Namco ein neues Roguelite-Spiel!

Towa and the Guardians of the Sacred Tree ist ein 2D-isometrisches Roguelite-Spiel, das von Brownies Inc. entwickelt und von Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlicht wird.

Die Spielenden begleiten darin die junge Priesterin Towa und ihre acht Gefährt auf ihrer Reise, um die Bedrohung durch den Antagonisten Magatsu abzuwenden. Das Spiel wurde im Rahmen des Summer Game Fest vorgestellt und erscheint am 19. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC (Steam). Eine Vorbestellung ist bereits möglich.

Das Spiel bietet ein dynamisches Spielerlebnis mit actionreichen Kämpfen, handgezeichneten Charakteren und einer detailreichen Spielwelt, die an die warme Ästhetik traditioneller japanischer Tuschemalerei erinnert.

Die musikalische Untermalung stammt vom renommierten Komponisten Hitoshi Sakimoto.

Die Handlung spielt in einem fernen Land, in dem das friedliche Dorf Shinju durch Magatsus Streben nach Macht bedroht wird. Towa, die Priesterin des Dorfes, stellt sich gemeinsam mit acht individuellen Gefährt dem Kampf gegen Magatsu und seine finsteren Schergen.

Für jede Mission wählen die Spielenden zwei Hüter: Einer führt das heilige Schwert Tsurugi, der andere den magischen Stab Kagura.

Jeder Hüter verfügt über individuelle Fähigkeiten, die sowohl in den Dungeons als auch über ein Meta-Progressionssystem im Dorf Shinju freigeschaltet und verbessert werden können. Zusätzlich lassen sich verschiedene Materialien sammeln, mit denen Waffen geschmiedet und aufgewertet werden können.

Während die Hüter ihre Missionen über verschiedene Zeitlinien hinweg verfolgen, entwickelt sich das Dorf Shinju weiter.

Spielende bauen Beziehungen zu den Dorfbewohnern auf und erfahren mehr über deren Bräuche und Geschichten, die eng mit dem Dorfleben verwoben sind. Ziel ist es, gemeinsam durch farbenfrohe Landschaften zu reisen, Dungeons zu bezwingen und Magatsu sowie seine Schergen zu besiegen, um dem Land den Frieden zurückzubringen.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree erscheint am 19. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC (Steam).