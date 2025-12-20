Towa and the Guardians of the Sacred Tree: Epischer Forge your Path Trailer veröffentlicht

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

YOASOBI unterstützt Towa – jetzt das Abenteuer im Shinju Village erleben!

Mit dem neuen Forge your Path Trailer zu Towa and the Guardians of the Sacred Tree präsentiert sich das Action-RPG in einer besonders eindrucksvollen Form.

Das Spiel ist bereits erhältlich und bietet euch die Möglichkeit, in die Rolle von Towa zu schlüpfen und gemeinsam mit den Charakteren Tsurugi und Kagura das Shinju Village zu beschützen. Die Handlung verbindet klassische Fantasy-Elemente mit intensiven Kämpfen und einer tiefgehenden Story, die euch durch eine magische Welt voller Gefahren und Geheimnisse führt.

Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung durch YOASOBI, die mit ihrem musikalischen Beitrag über verschiedene Zeitlinien hinweg das Spiel atmosphärisch bereichern. Für euch als Spieler bedeutet dies ein noch intensiveres Erlebnis, das Gameplay und Soundtrack miteinander verschmelzen lässt.

  2. Homunculus 287140 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.12.2025 - 15:42 Uhr

    Beim Thumbnail dachte ich erst es gäbe Demon Slayers Crossover.

    Musi ist ganz nett. Vom Spiel hatte ich mal die Demo installiert, aber zu dem Zeitpunkt keine Lust gehabt zu probieren..

  4. DerOpaZockt 79180 XP Tastenakrobat Level 4 | 20.12.2025 - 16:30 Uhr

    Ich muss zustimmen, dass es solche und ähnlich aussehende Game in Hülle und Fülle gibt. Sich hier positiv zu zeigen ist dann die Herausforderung.

  5. Katanameister 274380 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.12.2025 - 16:35 Uhr

    Vielleicht kommt es mal in den Game Pass, dann würde ich es nochmal zocken nach der Demo.

