Towa and the Guardians of the Sacred Tree: Epischer Story-Trailer veröffentlicht

Der neue Story Trailer zu Towa and the Guardians of the Sacred Tree ist veröffentlicht und gibt euch erstmals tiefere Einblicke in die Welt des kommenden Action-Adventure-Rollenspiels.
Im Mittelpunkt steht die junge Heldin Towa, die sich einer uralten Bedrohung stellen muss, um den heiligen Baum und damit das Gleichgewicht ihrer Heimatwelt zu schützen. Der Trailer zeigt eindrucksvoll inszenierte Szenen mit detailreicher Grafik, emotionaler Musik und actiongeladenen Kämpfen, die den epischen Charakter der Handlung unterstreichen.
Die Demo war ganz gut, schade dass man nicht alle Charaktere mal ausprobieren konnte.
Auf das Spiel freue ich mich mal wieder richtig 😎