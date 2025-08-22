Towa and the Guardians of the Sacred Tree: Features-Trailer veröffentlicht

Zu Towa and the Guardians of the Sacred Tree wurde ein neuer Features-Trailer veröffentlicht.

Auf der Future Games Show wurde der Features-Trailer zum Roguelite Towa and the Guardians of the Sacred Tree enthüllt.

In dem neuen Werk von Entwickler Brownies Inc. begeben sich Spielende auf eine Reise durch weit entfernte Lande und wählen vor jedem Durchlauf zwei Hüter, um dem Übel Magatsu die Stirn zu bieten und die Zukunft des Dorfes Shinju zu bestimmen.

Dabei stehen Spielenden acht mutigen Hüter zur Auswahl, die dazu berufen wurden, ihr Dorf zu beschützen: Rekka, Shigin, Origami, Nishiki, Bampuku, Mutsumi, Akazu und Koro.

Sie alle haben eigene Persönlichkeiten und Fähigkeiten. Auf ihrem Weg treten sie den furchterregenden Magaoris entgegen und am Ende jeder Reise wartet eine mächtige Kreatur, die von Magatsu geschickt wurde. Um stärker zu werden, erhalten die Hüter am Ende eines jeden Gebiets verschiedene Gunsten, die ihnen Verbesserungen und spezielle Fähigkeiten für den Kampf verleihen, die sich gegenseitig verstärken können.

Nach jedem Durchlauf können Spielende das beschauliche Dorf Shinju erkunden, ihre Waffen und Gunsten aufwerten und mehr über die Dorfbewohner erfahren.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree ist ein isometrisches 2D-Roguelite mit rasanter Action, wunderschönen handgezeichneten Charakteren, einer malerischen Landschaft und einem einzigartigen Soundtrack. Doch in dieser farbenfrohen, augenscheinlich friedlichen Welt schlummert die Gefahr und nur mit viel Mut lässt sich die Zukunft bestimmen.

In fernen Landen wird das friedliche Dorf Shinju von dem Übel Magatsu und seiner Herrscherlust bedroht. Towa, die Priesterin des Dorfes, stellt sich gemeinsam mit acht einzigartigen Gefährt ihm und seinen bösen Handlangern entgegen, um sie zu besiegen.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree erscheint am 19. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch. Ab sofort ist auf den genannten Plattformen eine kostenlose Demo verfügbar, in denen sich Spielende schon jetzt mit den Charakteren Rekka, Shigin, Origami und Nishiki auf die Reise begeben und ihre ersten Schritte in dem Dorf Shinju machen können.