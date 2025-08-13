Towa and the Guardians of the Sacred Tree: Kampfmechaniken im Überblick

Tsurugi und Kagura: Zwei Kampfstile prägen das actionreiche Roguelite-Abenteuer Towa and the Guardians of the Sacred Tree.

In Towa and the Guardians of the Sacred Tree übernehmt ihr die Rolle der Priesterin Towa, die gemeinsam mit acht einzigartigen Gefährtinnen und Gefährten gegen die dunklen Mächte des Gottes Magatsu kämpft.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree erscheint am 19. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC. Im Mittelpunkt des Gameplays stehen zwei unterschiedliche Kampfstile: Tsurugi und Kagura.

Der Tsurugi-Stil basiert auf dem Einsatz heiliger Schwerter, die schnelle und präzise Angriffe ermöglichen. Der Kagura-Stil hingegen nutzt magische Stäbe, mit denen ihr Flächenangriffe und unterstützende Fähigkeiten einsetzen könnt. Jeder Guardian verfügt über eigene Waffen und Fähigkeiten, wodurch sich individuelle Kombinationen ergeben, die euren Spielstil beeinflussen.

Während eurer Reise durch die mystische Welt entdeckt ihr verzweigte Pfade und sogenannte Graces, die euch bei der Orientierung und Weiterentwicklung unterstützen.

Diese Graces dienen als spirituelle Wegweiser und können neue Fähigkeiten oder passive Boni freischalten. Die Kämpfe sind taktisch geprägt und erfordern ein gutes Timing sowie die richtige Wahl der Partnerfigur. Ihr könnt euch mit einem Guardian zusammenschließen und gemeinsam Dungeons erkunden, Gegner besiegen und die Geschichte rund um das Dorf Shinju und den heiligen Baum vorantreiben.

Die Entwickler von Brownies Inc. setzen auf eine farbenfrohe, aber gefährliche Spielwelt, in der hinter jeder Schönheit eine Bedrohung lauert. Die musikalische Untermalung stammt von Hitoshi Sakimoto und begleitet euch durch die verschiedenen Regionen.