Towerborne: 1.0-Update bringt keine neuen Spieler auf Steam

Vollversion von Towerborne veröffentlicht, aber der Release‑Tag erreicht nur 223 gleichzeitige Spieler auf Steam.

Xbox Game Studios und Entwickler Stoic haben vergangene Woche die Version 1.0 des Action‑RPGs Towerborne veröffentlicht. Der Titel war seit September 2024 im Early Access auf Steam verfügbar, während die Xbox‑Version erst Ende April 2025 folgte

Mit dem 1.0‑Update kamen eine vollständig überarbeitete Story, ein neuer Hauptantagonist, zusätzliche Nebenquests sowie eine neue Struktur des Bounty Boards ins Spiel. Inhaltlich ist Towerborne damit so umfangreich wie nie zuvor.

Die Spielerzahlen zeigen jedoch ein deutliches Desinteresse. Der höchste Peak an gleichzeitigen Spielern liegt neun Monate zurück und betrug 1.349 Spieler. Damals fand ein kostenlosen Wochenende im Juni statt.

Zum Release der Vollversion wurden auf Steam lediglich 223 gleichzeitige Spieler gemessen. In den letzten 24 Stunden lag der Höchstwert bei nur 205 Spielern.

Diese Zahlen deuten darauf hin, dass Towerborne trotz des großen Updates kaum Aufmerksamkeit erhält.