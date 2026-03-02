Towerborne: 1.0-Update bringt keine neuen Spieler auf Steam

Xbox Game Studios und Entwickler Stoic haben vergangene Woche die Version 1.0 des Action‑RPGs Towerborne veröffentlicht. Der Titel war seit September 2024 im Early Access auf Steam verfügbar, während die Xbox‑Version erst Ende April 2025 folgte
Mit dem 1.0‑Update kamen eine vollständig überarbeitete Story, ein neuer Hauptantagonist, zusätzliche Nebenquests sowie eine neue Struktur des Bounty Boards ins Spiel. Inhaltlich ist Towerborne damit so umfangreich wie nie zuvor.
Die Spielerzahlen zeigen jedoch ein deutliches Desinteresse. Der höchste Peak an gleichzeitigen Spielern liegt neun Monate zurück und betrug 1.349 Spieler. Damals fand ein kostenlosen Wochenende im Juni statt.
Zum Release der Vollversion wurden auf Steam lediglich 223 gleichzeitige Spieler gemessen. In den letzten 24 Stunden lag der Höchstwert bei nur 205 Spielern.
Diese Zahlen deuten darauf hin, dass Towerborne trotz des großen Updates kaum Aufmerksamkeit erhält.
War ja auch nicht so gut das game finde ich zumindest.
OH je!! kann man da nur sagen…
Wollte es noch mit meinem sohn spielen. Werde ich natürlich auch noch…
Tipp: Wenn du schon einen Charakter gehabt hast musst du bei der Spielstand Erstellung Y drücken um ihn zu übernehmen.
Es ist dort aber auch 1,5 Jahre im Early Access…Und jetzt hat man bis auf Items/Level jegliche Fortschritte gekillt.
Muss es noch ausprobieren, aber scheint ja echt schlecht anzukommen.
Ich fand’s eigentlich gut aber ich hab es nicht lange gespielt. Klingt aber eher mal nicht so positiv😱
Gekauft und für schlecht befunden.
Das ständige Gelaber ist nervtötend und hat den Flow geschadet.
Schade
Deutsche Synchronisation?
Kann grad nicht schauen, aber laut Steam nur Englisch
Gerade mal ein paar reviews gelesen.
Zum Full-Release Crossplay und -progression gekillt? Top 🤦🏻♂️
