Towerborne: 1.0-Update bringt keine neuen Spieler auf Steam

Vollversion von Towerborne veröffentlicht, aber der Release‑Tag erreicht nur 223 gleichzeitige Spieler auf Steam.

Xbox Game Studios und Entwickler Stoic haben vergangene Woche die Version 1.0 des Action‑RPGs Towerborne veröffentlicht. Der Titel war seit September 2024 im Early Access auf Steam verfügbar, während die Xbox‑Version erst Ende April 2025 folgte

Mit dem 1.0‑Update kamen eine vollständig überarbeitete Story, ein neuer Hauptantagonist, zusätzliche Nebenquests sowie eine neue Struktur des Bounty Boards ins Spiel. Inhaltlich ist Towerborne damit so umfangreich wie nie zuvor.

Die Spielerzahlen zeigen jedoch ein deutliches Desinteresse. Der höchste Peak an gleichzeitigen Spielern liegt neun Monate zurück und betrug 1.349 Spieler. Damals fand ein kostenlosen Wochenende im Juni statt.

Zum Release der Vollversion wurden auf Steam lediglich 223 gleichzeitige Spieler gemessen. In den letzten 24 Stunden lag der Höchstwert bei nur 205 Spielern.

Diese Zahlen deuten darauf hin, dass Towerborne trotz des großen Updates kaum Aufmerksamkeit erhält.

  2. Wartenaufwunder 153110 XP God-at-Arms Silber | 02.03.2026 - 13:12 Uhr

    OH je!! kann man da nur sagen…

    Wollte es noch mit meinem sohn spielen. Werde ich natürlich auch noch…

    • Ash2X 318960 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.03.2026 - 13:21 Uhr
      Antwort auf Wartenaufwunder

      Tipp: Wenn du schon einen Charakter gehabt hast musst du bei der Spielstand Erstellung Y drücken um ihn zu übernehmen.

  3. Ash2X 318960 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.03.2026 - 13:19 Uhr

    Es ist dort aber auch 1,5 Jahre im Early Access…Und jetzt hat man bis auf Items/Level jegliche Fortschritte gekillt.

  5. RumRoGERs 129025 XP Man-at-Arms Onyx | 02.03.2026 - 13:22 Uhr

    Ich fand’s eigentlich gut aber ich hab es nicht lange gespielt. Klingt aber eher mal nicht so positiv😱

  6. DrFreaK666 223545 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 02.03.2026 - 13:29 Uhr

    Gekauft und für schlecht befunden.
    Das ständige Gelaber ist nervtötend und hat den Flow geschadet.
    Schade

  7. Duck-Dynasty 158495 XP God-at-Arms Onyx | 02.03.2026 - 13:55 Uhr

    Gerade mal ein paar reviews gelesen.
    Zum Full-Release Crossplay und -progression gekillt? Top 🤦🏻‍♂️

  8. Kitomy 52315 XP Nachwuchsadmin 5+ | 02.03.2026 - 14:21 Uhr

    Resi
    Pokemon
    WoW

    Die 3 spielen werden wohl aktuell sehr viel für sich beanspruchen.

Hinterlasse eine Antwort