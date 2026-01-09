Towerborne: Erscheint im Februar mit riesigem 1.0‑Update

Towerborne
Image: Microsoft Game Studios

Towerborne erscheint am 26. Februar mit riesigem 1.0‑Update und komplett neuer Spielerfahrung.

Towerborne verlässt am 26. Februar 2026 den Early Access und startet als Vollversion mit einem massiven Full Game Update, das das gesamte Spiel neu aufstellt.

Stoic bedankt sich bei der Community, deren Feedback entscheidend zur finalen Version beigetragen hat. Mit dem Launch wird Towerborne zu einem Buy‑Once‑Game, das offline spielbar ist und zusätzlich Online‑Co‑op unterstützt.

Was im Full Game Update steckt – ab 26. Februar 2026

Komplette Story und finales Showdown

  • Vollständige, überarbeitete Story
  • Neuer Hauptantagonist
  • Zusätzliche Nebenquests
  • Überarbeitete Bounty‑Board‑Struktur

Neue Bosse und stärkere Gegner

  • Zwei komplett neue Bosskämpfe
  • Der große Endboss als Höhepunkt der Story
  • Neue Leutnants und Umbra‑Gegner

Vollständig überarbeitetes Schwierigkeitssystem

  • Neues, dynamisches Difficulty‑System
  • Komplette Spielbalance neu abgestimmt
  • Neuer Brutal‑Modus für Hardcore‑Spieler

Überarbeitete Weltkarte und neues Küstenbiom

  • Reimagined World Map
  • Neues Küstengebiet mit frischen Encounter‑Typen

Neue Encounters und Kampfherausforderungen

  • Neue Ausrüstung und Spielerfähigkeiten
  • Neues Forge‑System zum Modifizieren, Upgraden und Re‑rollen von Stats

Und noch mehr Verbesserungen

  • Neue Musik von Austin Wintory
  • Viele Quality‑of‑Life‑Verbesserungen und Bugfixes
  • Keine kosmetischen Käufe mehr: Alle Cosmetics sind durch Gameplay freischaltbar
  • Große Menge neuer Cosmetics
  • Mehrere Speicherstände
  • Möglichkeit, den aktuellen Charakter samt Loot zu importieren

Release‑Infos

  • 26. Februar 2026
  • Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Steam, PlayStation 5
  • Game Pass Premium und Ultimate
  • Handheld‑verifiziert
  • Xbox Play Anywhere
  • Preis: 24,99 USD Standard Edition, 29,99 USD Deluxe Edition

Hier noch ein neues Interview zum Spiel:

Quelle
  2. AnCaptain4u 248335 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.01.2026 - 08:48 Uhr

    War bereits im Early Access echt toll.
    Ich mag ja solche Spiele.
    Das es nun auch einen vollständigen offline Modus erhält ist klasse. Mit dem Only Online Ding gab es ja zu Beginn viele Probleme.
    Wird dann demnächst meinen Xbox Ally zum glühen bringen.
    Dass aber (noch) keine Switch 2-Version dabei ist, wundert mich.

    • Ash2X 309520 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 09.01.2026 - 09:10 Uhr
      Antwort auf AnCaptain4u

      … Dafür ist es nicht mehr, wie geplant, F2P.
      Wobei der Preis allemal in Ordnung ist.

      • AnCaptain4u 248335 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.01.2026 - 09:43 Uhr
        Antwort auf Ash2X

        War das jemals F2P?
        Hab es nur via Game Pass gespielt und bei Steam kostete das Spiel Geld (war ja noch vor Game Pass bei Steam).
        Aber ja, geplant war, dass Sie es F2P anbieten.

  6. Ash2X 309520 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 09.01.2026 - 09:06 Uhr

    Ich fand es richtig klasse und schon ewig gezockt, aber schon Sorge das über 6 Monate nach dem letzten Update das Spiel bald abgeschaltet wird.
    Das es allerdings nicht mehr F2P ist…

  7. MarkoP 3920 XP Beginner Level 2 | 09.01.2026 - 09:45 Uhr

    Hoffe da ist auch wirklich viel neuer Content mit drinnen. Ich finde Phrasen wie:
    2 neue Bosse, für ein Full Release, immer sehr klein gedacht.
    Dies ist glaube ich, auch mein größtes Problem, mit Early Access Spielen.
    Lohnt sich eine 1.0 wenn man eine 0.9 gespielt hat zum Beispiel.

    TemTem Swarm zum Beispiel bekommt einen neu Spielbaren Charakter, der zu 11 bestehenden dazu stößt. Es gibt natürlich noch ein paar weitere Sachen, aber für ein 1.0 Release fühlt sich so etwas immer etwas „klein“ an.

    Daher bin ich ein Fan, wenn Early Access immer nur bis 0.5 geht, damit man quasi das gleiche nochmal spielen kann im Full Release.

  9. Ralle89 62020 XP Stomper | 09.01.2026 - 10:02 Uhr

    Glaube das wird nichts für mich sein aber dennoch allen viel Spaß damit 👍🏻

