Towerborne: Erscheint im Februar mit riesigem 1.0‑Update

Towerborne verlässt am 26. Februar 2026 den Early Access und startet als Vollversion mit einem massiven Full Game Update, das das gesamte Spiel neu aufstellt.

Stoic bedankt sich bei der Community, deren Feedback entscheidend zur finalen Version beigetragen hat. Mit dem Launch wird Towerborne zu einem Buy‑Once‑Game, das offline spielbar ist und zusätzlich Online‑Co‑op unterstützt.

Was im Full Game Update steckt – ab 26. Februar 2026

Komplette Story und finales Showdown

Vollständige, überarbeitete Story

Neuer Hauptantagonist

Zusätzliche Nebenquests

Überarbeitete Bounty‑Board‑Struktur

Neue Bosse und stärkere Gegner

Zwei komplett neue Bosskämpfe

Der große Endboss als Höhepunkt der Story

Neue Leutnants und Umbra‑Gegner

Vollständig überarbeitetes Schwierigkeitssystem

Neues, dynamisches Difficulty‑System

Komplette Spielbalance neu abgestimmt

Neuer Brutal‑Modus für Hardcore‑Spieler

Überarbeitete Weltkarte und neues Küstenbiom

Reimagined World Map

Neues Küstengebiet mit frischen Encounter‑Typen

Neue Encounters und Kampfherausforderungen

Neue Ausrüstung und Spielerfähigkeiten

Neues Forge‑System zum Modifizieren, Upgraden und Re‑rollen von Stats

Und noch mehr Verbesserungen

Neue Musik von Austin Wintory

Viele Quality‑of‑Life‑Verbesserungen und Bugfixes

Keine kosmetischen Käufe mehr: Alle Cosmetics sind durch Gameplay freischaltbar

Große Menge neuer Cosmetics

Mehrere Speicherstände

Möglichkeit, den aktuellen Charakter samt Loot zu importieren

Release‑Infos

26. Februar 2026

Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Steam, PlayStation 5

Game Pass Premium und Ultimate

Handheld‑verifiziert

Xbox Play Anywhere

Preis: 24,99 USD Standard Edition, 29,99 USD Deluxe Edition

Hier noch ein neues Interview zum Spiel: