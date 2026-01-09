Towerborne: Erscheint im Februar mit riesigem 1.0‑Update

Towerborne verlässt am 26. Februar 2026 den Early Access und startet als Vollversion mit einem massiven Full Game Update, das das gesamte Spiel neu aufstellt.
Stoic bedankt sich bei der Community, deren Feedback entscheidend zur finalen Version beigetragen hat. Mit dem Launch wird Towerborne zu einem Buy‑Once‑Game, das offline spielbar ist und zusätzlich Online‑Co‑op unterstützt.
Was im Full Game Update steckt – ab 26. Februar 2026
Komplette Story und finales Showdown
- Vollständige, überarbeitete Story
- Neuer Hauptantagonist
- Zusätzliche Nebenquests
- Überarbeitete Bounty‑Board‑Struktur
Neue Bosse und stärkere Gegner
- Zwei komplett neue Bosskämpfe
- Der große Endboss als Höhepunkt der Story
- Neue Leutnants und Umbra‑Gegner
Vollständig überarbeitetes Schwierigkeitssystem
- Neues, dynamisches Difficulty‑System
- Komplette Spielbalance neu abgestimmt
- Neuer Brutal‑Modus für Hardcore‑Spieler
Überarbeitete Weltkarte und neues Küstenbiom
- Reimagined World Map
- Neues Küstengebiet mit frischen Encounter‑Typen
Neue Encounters und Kampfherausforderungen
- Neue Ausrüstung und Spielerfähigkeiten
- Neues Forge‑System zum Modifizieren, Upgraden und Re‑rollen von Stats
Und noch mehr Verbesserungen
- Neue Musik von Austin Wintory
- Viele Quality‑of‑Life‑Verbesserungen und Bugfixes
- Keine kosmetischen Käufe mehr: Alle Cosmetics sind durch Gameplay freischaltbar
- Große Menge neuer Cosmetics
- Mehrere Speicherstände
- Möglichkeit, den aktuellen Charakter samt Loot zu importieren
Release‑Infos
- 26. Februar 2026
- Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Steam, PlayStation 5
- Game Pass Premium und Ultimate
- Handheld‑verifiziert
- Xbox Play Anywhere
- Preis: 24,99 USD Standard Edition, 29,99 USD Deluxe Edition
Hier noch ein neues Interview zum Spiel:
Und das nächste Spiel
War bereits im Early Access echt toll.
Ich mag ja solche Spiele.
Das es nun auch einen vollständigen offline Modus erhält ist klasse. Mit dem Only Online Ding gab es ja zu Beginn viele Probleme.
Wird dann demnächst meinen Xbox Ally zum glühen bringen.
Dass aber (noch) keine Switch 2-Version dabei ist, wundert mich.
… Dafür ist es nicht mehr, wie geplant, F2P.
Wobei der Preis allemal in Ordnung ist.
War das jemals F2P?
Hab es nur via Game Pass gespielt und bei Steam kostete das Spiel Geld (war ja noch vor Game Pass bei Steam).
Aber ja, geplant war, dass Sie es F2P anbieten.
Na endlich wird es fertig
Sehr umfangreiches Update, behalte ich mal im Hinterkopf.
Oh…das könnte was für meinen Sohn und mich sein…
Zwei Dumme, ein Gedanke 😁
Ich fand es richtig klasse und schon ewig gezockt, aber schon Sorge das über 6 Monate nach dem letzten Update das Spiel bald abgeschaltet wird.
Das es allerdings nicht mehr F2P ist…
Hoffe da ist auch wirklich viel neuer Content mit drinnen. Ich finde Phrasen wie:
2 neue Bosse, für ein Full Release, immer sehr klein gedacht.
Dies ist glaube ich, auch mein größtes Problem, mit Early Access Spielen.
Lohnt sich eine 1.0 wenn man eine 0.9 gespielt hat zum Beispiel.
TemTem Swarm zum Beispiel bekommt einen neu Spielbaren Charakter, der zu 11 bestehenden dazu stößt. Es gibt natürlich noch ein paar weitere Sachen, aber für ein 1.0 Release fühlt sich so etwas immer etwas „klein“ an.
Daher bin ich ein Fan, wenn Early Access immer nur bis 0.5 geht, damit man quasi das gleiche nochmal spielen kann im Full Release.
War irgendwie nicht meins
Glaube das wird nichts für mich sein aber dennoch allen viel Spaß damit 👍🏻