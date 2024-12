Towerborne: Neue Quest und Weihnachtswaffen

Towerborne erhält in seinem dritten Update neue Quests, weihnachtliche Wunder und einige Verbesserungen in Sachen Gameplay und Lokalisierung.

Bisher nur im Early Access auf Steam spielbar, gibt es trotzdem schon jede Menge Weiterentwicklungen für das gemütlich anmutende Koop-ARPG.

In einem dritten Update wurde nun zum einen eine neue Story Quest veröffentlicht, in der ihr Bumble in die Berge begleiten könnt, um das Feuer der Feiertage wieder in der Welt von Towerborne zu entfachen.

Passend dazu gibt es weihnachtstaugliche Ausrüstungsgegenstände sowie Waffen. Darüber hinaus erwarten euch tägliche Überraschungen wie In-Game-Sticker.

In weniger weihnachtlichen, aber dennoch wichtige Neuigkeiten bietet das Spiel jetzt die Lokalisierung in ganze 18 Sprachen, ein paar generelle Verbesserungen und ausgeräumte Bugs sowie mehr Gegner und Events.

Eine Veröffentlichung auf der Xbox Series X|S ist für das Jahr 2025 geplant.