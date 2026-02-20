Towerborne: Xbox-Erfolge jetzt schon freischaltbar

Towerborne erscheint am 26. Februar 2026 in Version 1.0, doch Xbox-Erfolge können bereits in der Game Preview freigeschaltet werden.

Towerborne wird am 26. Februar 2026 bekanntlich den Early Access verlassen und mit einem umfangreichen Update als Vollversion 1.0 starten. Das Update stellt große Teile des Spiels neu auf und bildet die Grundlage für den offiziellen Release. Über die Inhalte des Updates hatten wir bereits hier berichtet.

Wie uns Leser Harald mitteilt, sind die Xbox LIVE Erfolge bereits jetzt aktiv und können schon in der Game Preview freigeschaltet werden. Spieler, die Towerborne vor dem Release spielen, sammeln ihre Achievements also bereits regulär.

Allerdings wird mit dem Start von Version 1.0 der gesamte Map-Fortschritt zurückgesetzt wird. Charaktere bleiben zwar auf Level 50, doch alle Karten müssen erneut gespielt werden. Wer also noch Erfolge offen hat, die an den Map-Fortschritt gebunden sind, sollte diese vor dem Release nachholen, um doppelten Aufwand zu vermeiden.

Eine Liste mit den Erfolgen könnt ihr bei TrueAchievements einsehen.