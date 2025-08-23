Town of Zoz: Alpträume lauern im Koch-Action-RPG

Das Koch-Action-RPG Town of Zoz enthüllt eine dunklere Seite des Dorfes: Die Alpträume, die darin lauern.

Auf der Gamescom feierte Town of Zoz sein Comeback mit einem brandneuen Trailer, der einen Blick auf eines seiner emotional stärksten Features gewährt: die Village Nightmares.

In diesem lebhaften Koch-Action-RPG von Studio Pixanoh schlüpfen die Spieler in die Rolle von Ito, einem widerwilligen Schamanen-Koch, der in seine ebenso herzliche wie seltsame Heimatstadt zurückkehrt – die manchmal auch zutiefst beunruhigend sein kann.

Der neue Trailer taucht ein in das surreale Herz von Zoz, wo die alltäglichen Freuden des Kochens und des Gemeinschaftslebens von einer wachsenden Unruhe überschattet werden.

Während die Spieler Beziehungen zu den Dorfbewohnern aufbauen und die verworrene Vergangenheit von Zoz erkunden, entdecken sie die Alpträume – verdrehte Manifestationen ungelöster Emotionen, nagender Reue und Familienflüche, die die Dorfbewohner von innen heraus zu verschlingen drohen.

Features:

Actiongeladene Kämpfe: Nutzt Itos Fähigkeiten mit seiner treuen Machete, um euch durch die Gegner zu schlagen und ihnen auszuweichen, während ihr euch mit mehreren vertrauenswürdigen Begleitern zusammenschließt. Jeder von ihnen verfügt über einzigartige Fähigkeiten, um Gegner zu besiegen.

Echte Seelennahrung: Essen spielt in Zoz eine zentrale Rolle. Ito bereitet Mahlzeiten zu, mit denen er Beziehungen zu den Dorfbewohnern aufbauen kann. Gebt den Dorfbewohnern ihre Lieblingsgerichte, um die Bindung zu ihnen zu stärken, sie besser kennenzulernen oder um eure Werte für zukünftige Jagden zu verbessern.

Eine Stadt voller Geschichten: Viele Dorfbewohner haben ihre eigene Geschichte, und es liegt an Ito, ihnen zu helfen, ihre persönlichen Alpträume zu überwinden. Helft legendären Helden, skurrilen Ladenbesitzern und sogar dem Boonbola-Team, einer lokalen Sportgruppe, während ihr Geheimnisse entdeckt, die unter der Oberfläche der Stadt verborgen sind.

Town of Zoz wird derzeit für PC über Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox entwickelt.