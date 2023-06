Toxic Commando: 80er-Jahre-Horror-Koop-FPS enthüllt

Publisher Focus Entertainment und Entwickler Saber Interactive freuen sich, John Carpenter’s Toxic Commando vorzustellen, das im Jahr 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC im Epic Games Store erscheint.

In diesem intensiven Ego-Shooter kämpft ihr mit bis zu vier Spieler gegen riesige Horden mutierter Monstrositäten, um einen übernatürlichen Ausbruch auszurotten, bevor es zu spät ist.

Seht euch weiter unten den aufregenden Reveal Trailer an, der beim Summer Game Fest Live Showcase seine Premiere feierte, und erhaltet einen ersten Vorgeschmack auf das überdrehte Gameplay und den von John Carpenter inspirierten 80er-Jahre-Stil des Spiels, vollgepackt mit Action, Humor und Horror.

„Wir freuen uns, erneut mit unserem althergebrachten Partner Saber zusammenzuarbeiten“, sagt John Bert, Managing Director bei Focus Entertainment. „Nach World War Z, Space Marine 2, Insurgency, SnowRunner und vielen anderen Titeln ist Toxic Commando ein neues Kapitel in der erfolgreichen, langjährigen Beziehung zwischen Focus und Saber. Wir können es kaum erwarten, mehr über diese neue erstaunliche IP zu enthüllen, die von den talentierten Teams bei Saber entwickelt wurde, und die Expertise von Focus zu nutzen, neue Franchises in weltweite Hits zu verwandeln.“ „Wir freuen uns, wieder mit unseren Freunden von Focus zusammenzuarbeiten und sind begeistert, dass wir bei diesem Projekt mit dem legendären John Carpenter zusammenarbeiten“, sagt Tim Willits, Chief Creative Officer bei Saber Interactive. „Seine einzigartige Vision, unvergleichliche Expertise in Sachen Storytelling und seine Fähigkeit, immersive Atmosphären zu schaffen, haben uns dabei geholfen, dieses völlig neue, von den 80er Jahren inspirierte Erlebnis auf die nächste Stufe zu heben. Seine Werke sind seit Jahren eine Inspiration, und es ist eine Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten, um ein wirklich unvergessliches Abenteuer zu schaffen.“ „Es ist aufregend, mit Focus und Saber an einem neuen Videospiel zu arbeiten“, sagt John Carpenter. „Hört mal, ich schieße wirklich gerne auf Zombies. Sie sagen mir ständig, dass sie ‚die Infizierten‘ genannt werden. Also bitte. Das sind Ghule, Mann. Sie explodieren richtig gut und es gibt eine Menge von ihnen. Die Leute werden dieses Spiel lieben.“

Ihr seid vielleicht nicht das beste Team von Söldnern, aber ihr seid ein Toxic Commando!

In der nahen Zukunft endet ein experimenteller Versuch, die Kraft des Erdkerns nutzbar zu machen, in einer schrecklichen Katastrophe: der Freisetzung des Sludge God. Diese unheimliche Abscheulichkeit beginnt, die Umgebung zu terraformen, verwandelt den Boden in Schmutz und die Lebenden in untote Monster.

Glücklicherweise hat das Genie, das hinter dem Experiment steckt, einen Plan, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Alles, was er braucht, ist ein Team kompetenter, gut ausgebildeter Söldner, die den Job erledigen. … Leider waren sie alle zu teuer. Deshalb hat er … die Toxic Commandos angeheuert.

Übernehmt die Kontrolle über einen der Commandos, verbündet euch mit euren Freunden und schickt den Sludge God und seine Horde von Dingen, die niemals sein sollten, zurück in die Unterwelt. Wählt die Klasse, die eurem Spielstil entspricht, steigt in euer Lieblingsfahrzeug und setzt ein ganzes Arsenal an Waffen, Granaten, Spezialfähigkeiten und verdammten Katanas ein, um den Planeten zu retten.

Ob hinter dem Steuer eines Fahrzeugs oder zu Fuß: die Spieler treten gegen riesige Horden mutierter Kreaturen an, die alle von Sabers Swarm Engine angetrieben werden, der Technologie hinter World War Z: Aftermath und dem kommenden Space Marine 2.

John Carpenter’s Toxic Commando wird 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.