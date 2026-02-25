Toxic Commando: Animierter Trailer mit GUNSHIP

Im neuen Trailer für John Carpenter’s Toxic Commando gibt sich der Meister des Horrors persönlich die Ehre.

Focus Entertainment und Saber Interactive geben Vollgas und veröffentlichen einen besonderen animierten Trailer zu dem von Action-Horrorfilmen der 80er Jahre inspirierten Shooter John Carpenter‘s Toxic Commando der am 12. März auf allen Plattformen erscheint.

Die erste spielbare Demo von John Carpenter’s Toxic Commando ist bis zum 2. März auf Steam verfügbar. Darin können Zombie-Fans ihre Freunde zusammentrommeln und ergründen, wie viel Spaß es macht, endlose Horden von blutrünstigen Zombies zurück in die Hölle zu schicken.

John Carpenter’s Toxic Commando wird in der Standard Edition und der Blood Edition erscheinen, die beide ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über den Epic Games Store und Steam vorbestellt werden können.

Bei Vorbestellung einer der beiden Editionen erhält man den DLC „Leon’s Secret Stash“ kostenlos.

Zusätzlich zum Hauptspiel enthält die Blood Edition den Bloody Pass mit folgenden Inhalten:

2 Post-Launch DLCs mit einzigartigen Skins für alle Charaktere, Waffen und Fahrzeuge, um die modischste Crew der Apokalypse zu sein

ein Kosmetikpaket mit Goldfarbe für Waffen + ein Waffen-Anhänger + 1 Skin pro Charakter

John Carpenter’s Toxic Commando – Animated Trailer ft. GUNSHIP